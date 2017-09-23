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В Германии проходят выборы в бундестаг

24.09.2017 09:03 — Новости Мира | Tut.by  
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В воскресенье, 24 сентября, в Германии проходят парламентские выборы. Поскольку в Германии парламентская республика, от итогов выборов будет зависеть, кто станет следующим канцлером и сформирует правительство. 


Фото: Reuters

По последний опросам общественного мнения, Христианско-демократический союз под руководством канцлера ФРГ Ангелы Меркель уверенно лидирует, почти вдвое опережая своего основного соперника — Социал-демократическую партию под руководством Мартина Шульца.

Опросы показывают, что партия Меркель получит 37% голосов в то время как партия Шульца — только 20%.

Правом голоса в Германии обладают 61,5 млн человек. В течение дня будут работать 73,5 тыс. избирательных участков. Каждый гражданин на выборах имеет два голоса: один он отдает за партию, а второй — за кандидата от своего одномандатного округа.

Участки откроются в 08.00 по местному времени (09.00 по минскому) и проработают до 18.00 (19.00 по минскому времени). Сразу после закрытия будут опубликованы первые данные экзит-поллов и начнут поступать первые комментарии от представителей политических сил. Предварительные результаты выборов будут опубликованы в 22 часов вечера в воскресенье, 24 сентября.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 42 политических объединения, причем 16 из них принимают участие в выборах впервые.

Чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть 5%-й барьер (или выиграть хотя бы в трех одномандатных округах). Шансы преодолеть проходной барьер есть только у шести партий. Главными соперниками на нынешних выборах являются альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, а также Социал-демократическая партия. Кроме того, на прохождение в Бундестаг имеют шансы Левая партия, «Союз 90/Зеленые», Свободная демократическая партия, а также право-популистская партия «Альтернатива для Германии».

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Предварительные результаты выборов будут опубликованы в 22 часов вечера в воскресенье, 24 сентября.

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