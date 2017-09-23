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Референдум в Курдистане: новая страна на карте или формальность
24.09.2017 10:16 — Новости Мира | Tut.by
25 сентября в Северном Ираке состоится референдум о независимости его самой благополучной и автономной части — иракского Курдистана. Опросы показывают, что большинство местного населения проголосует «за», и, если все пойдет по планам курдов, уже к 2019 году на карте мира появится новое государство. Независимый Курдистан станет не только очередной пощечиной Старому свету с его искусственно насажденными границами в бывших колониях, новым сильным игроком на нефтяном рынке, но еще и региональным союзником России и Израиля, которые поддерживают курдские стремления отделиться от Ирака вопреки всему остальному миру.
Кто такие курды?
Более 40 миллионов курдов, проживающих в горных районах Ирака, Ирана, Сирии, Турции и Армении, — это четвертая по численности этническая группа на Ближнем Востоке и заодно — самая крупная, не имеющая собственного государства. В зависимости от страны, в границах которой живут курды, они исповедают ислам, христианство или вообще не являются верующими. Помимо самого курдского языка с его тремя непохожими диалектами, большинство говорит еще как минимум на арабском или на турецком, а так как преподавание во многих местных университетах ведется по западным канонам — еще и на английском. В Иране и Турции курдское население подвергается дискриминации, а их партии и организации автоматически зачисляются в террористические. В Ираке и Сирии, напротив, курдские войска Пешмерга активно борются с ИГИЛ и получают поддержку Запада.
Два практически священных города для курдов — нынешняя столица автономии Эрбиль и нефтяная столица Киркук. Эрбиль в античной Месопотамии был родиной Иштар, богини любви, плодородия и политической мощи, что для курдов во многом — одно и то же. Киркук — историческая столица Курдистана и причина раздора с Ираком, который не готов расстаться со своим самым прибыльным, с точки зрения нефтедолларов, регионом.
Сегодня Иракский Курдистан — самый спокойный и процветающий регион страны. Здесь нет разрушенной инфраструктуры, зато есть собственный бюджет, ощущение безопасности и
Призрак независимости
После Первой Мировой войны Севрский мирный договор предполагал создание Курдского государства, но многочисленные разногласия и претензии европейских держав на территории Ближнего Востока похоронили эти планы. На протяжении 20 века курдам несколько раз удавалось создать крайне недолговечные государства, например, Мехабад в Иране в 1946 году, где родился нынешний президент Автономного курдского региона Масуд Барзани.
Начиная с 1970-х годов Иракский Курдистан постепенно становился все более автономным, но это давалось немалой кровью: массовая арабизация, насильственное переселение из богатого нефтью Киркукского района в концентрационные лагеря, массовое уничтожение химическим оружием в Халабдже в 1988 году…
У курдов нет причин любить Ирак. Только за последние 30 лет — средний возраст населения Иракского Курдистана — курды пережили трехлетний геноцид (1986−1989), восстание за независимость (1991), гражданскую войну (1994−1997), Иракскую кампанию (2003 — 2011) и вторжение ИГИЛ (с 2014 года). Неудивительно, что иракские войска Пешмерга, одни из самых подготовленных и опытных в регионе, оказались в авангарде борьбы с ИГИЛ.
Референдум со стороны
Курдские формирования Пешмерга активно ввязались в войну с ИГИЛ не только ради защиты уже существующей курдской автономии, но и для «освоения» исторических территорий, в том числе Киркука, который теперь входит в состав спорных территорий с Ираком. Пока шла операция по освобождению территорий, захваченных так называемым «Исламским государством», иракских курдов как минимум с воздуха
Для Израиля, не имеющего дипломатических отношений с Ираком, независимый Курдистан не только толерантный и относительно многоконфессиональный буфер между ним и арабским миром, но еще и аналогичный пример мытарств народа без страны.
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Соседи — Турция, Иран и Сирия — выступают против курдского самоопределения из-за опасений, что вирус независимости затронет местное курдское население, что в условиях закручивающих политические гайки Турции и Ирана и без того распадающейся Сирии может еще больше усложнить ситуацию. Тем более, что сирийские курды уже сейчас с завистью посматривают на иракских коллег.
Багдад, который уже
А что курды?
Курды настаивают, что «дружеский развод» с Ираком пройдет мирно. «Сразу после голосования ничего не изменится, так как сам процесс объявления независимости займет до двух лет и будет включать переговоры с Багдадом. Соседние страны могут ввести экономические санкции. Но основные опасения вызывает Киркукский район: иракское правительство боится того, как люди проголосуют там, а значит, может занять жесткую позицию, что приведет к новой гражданской войне», — считает политический обозреватель Дана Навзар Джаф.
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Еще до оглашения официальной даты референдума в Эрбиле уже активно разрабатывали дизайн новых паспортов и денег. Сегодня во всем северном Ираке вы едва ли увидите хоть один иракский флаг, зато курдские флаги будут везде — от футболок до кулонов. «Геноцид курдов закончился всего 25 лет назад. Когда меня называют иракцем, я чувствую себя униженным», — признавался в одной из бесед с корреспондентом TUT.BY Ари Мамшае, представитель администрации президента Барзани, отвечающий за подготовку референдума. «Самоопределение — святое право каждого народа. Нас более 40 миллионов. Некоторые страны насчитывают всего несколько сотен тысяч жителей, но все же имеют суверенитет. В прошлом нам не раз отказывали в независимости. В этот раз мы ее получим. Что значит проголосовать „за“? Это — конец преследованиям, а также двойным и тройным стандартам в отношении гражданства. Для нас это — возможность стать хозяевами своей судьбы», — продолжает он.
Но не все курды поддерживают референдум. Для многих он — инициатива всего лишь одной из нескольких влиятельных политических групп в стране, которая едва ли учитывает интересы всех сторон. Президент Барзани, инициировавший референдум, пришел к власти в 2005 году, был переизбран на второй срок, получив почти 70% голосов в свою поддержку, после чего в 2013 году парламент продлил срок его полномочий еще на 2 года. В условиях борьбы своей страны с ИГИЛ Барзани продолжил исполнять обязанности президента, и именно его легитимность ставят под вопрос противники референдума. «Решение о проведении референдума было подготовлено наспех только одной группой людей, в то время как в целом парламент [Иракского Курдистана] был парализован действиями президента, который юридически таковым уже не является. Многие не признают законность подобного голосования», — рассказывает TUT.BY Дана Навзар Джаф.
Помимо дороговизны и весьма символического характера, референдум имеет и другие слабые места. Например, неясно, каким образом будет решаться вопрос с регионами, отвоеванными у ИГИЛ и контролируемыми Пешмергой, которые Багдад считает иракскими, а курды — своими. Непонятно, каким образом Курдистан планирует выстраивать отношения с Западом, который не раз доказывал переменчивость своих взглядов в отношении неудобных курдов и консервативность в признании новых государственных образований.
В глобальном мире, где независимость — зачастую
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Независимый Курдистан станет не только очередной пощечиной Старому свету с его искусственно насажденными границами в бывших колониях, новым сильным игроком на...
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