24 сентября 1957 года в американском Литл-Роке девять чернокожих учеников впервые пришли на занятия в «школу для белых».



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Когда сегодня заходит речь о конфликтах расовой почве, возникающих в США, многие искренне недоумевают, почему в стране, уже получившей первого чернокожего президента, эта проблема остается актуальной.

Дело в тяжелом наследии Соединенных Штатов, связанном не только с периодом рабства, но и последующими десятилетиями, когда чернокожие в этой стране не рассматривались как полноценные граждане.

Папа Браун против системы

Вплоть до 1930-х годов открытка со сценой линчевания негра считалась отличным презентом среди белых обывателей. Расовая сегрегация, при которой нормой считались отдельные школы для белых и цветных, отдельные залы ожидания для белых и цветных, не просто существовала, а была узаконена вплоть до 1950-х годов.

В 1951 году афроамериканец Оливер Браун бросил вызов системе. От имени своей 8-летней дочери он подал иск против городского школьного совета. Мужчина считал, что его девочка имеет право ходить в школу для белых, которая находится значительно ближе к дому.

Надо сказать, что ситуация в США на тот момент была неоднозначной. Уже в 16 штатах сегрегация была запрещена на законодательном уровне. Но в Канзасе, где обитала семья Оливера Брауна, еще царили нравы XIX века.

В 1892 году Гомер Плесси, в крови которого была 1/8 негритянской крови, сел в поезде в вагон для белых, и был арестован. Плесси посчитал, что подобная ситуация нарушает Конституцию США, гарантирующую равенство граждан перед законом. Дело дошло до Верховного суда, который в 1896 году постановил, что разделение граждан на чернокожих и белых не нарушает положения Конституции.

Это вердикт стал обоснованием для сегрегации на долгие десятилетия.

И иск Оливера Брауна тоже был отвергнут первой инстанцией на основании решения по делу Плесси.

Но одновременно с Брауном аналогичные иски стали подавать и другие родители, которых поддержала Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения.

В декабре 1952 года Верховный суд США начал рассматривать дело Брауна и еще пять аналогичных исков.

17 мая 1954 года суд постановил, что расовое деление в школах является нарушением Четырнадцатой поправки к Конституции США, гарантирующей равные правам всем гражданам страны. На основании этого сегрегация в учебных заведениях была запрещена.

«Особое мнение» губернатора Арканзаса

Решение вызвало бунт консервативно настроенной части американцев, особенно в южных штатах. Местные власти стали выносить свои постановления, фактически отменяющие решение Верховного суда.

В воздухе повеяло новой гражданской войной. Федеральные власти пытались действовать мягко, но договориться получалось не всегда.

Кульминация этих событий наступила в 1957 году. В то время, как в СССР готовились запустить первый спутник, в американском штате Арканзас готовились запустить в школу для белых первых чернокожих учеников.

Согласно плану десегрегации, с началом нового учебного года в школу города Литл-Рок должны были пойти девять чернокожих учеников: Телма Матершед, Минниджин Браун, Элизабет Экфорд, Глория Рей, Джефферсон Томас, Мелба Патилло, Терренс Роберте, Карлотта Уоллз и Эрнст Грин.

В историю они вошли как «девятка из Литл-Рока».



Памятник "девятке из Литл-Рока". Фото: Wikimedia Commons

Как и в других штатах, где было число сторонников сегрегации, накануне нового учебного года начались протесты.

Но в Арканзасе ситуация осложнилась еще и тем, что на стороне консерваторов-расистов выступил губернатор штата Орвал Фобус. Политик решил, что победу на выборах ему принесут голоса правых избирателей, и объявил, что запрещает чернокожим посещать школу для белых.

«Тащите ее к дереву! Надо заняться ниггером!»

Его слова не разошлись с делом. 4 сентября, в день начала занятий, к школе в Литл-Рок, губернатор прислал солдат Национальной гвардии, которые отказались пускать чернокожих на занятия. В США Национальная гвардия изначально не является частью армии, а представляет собой военизированные подразделения, сформированные в основном из армейских отставников. Подразделения эти существуют внутри штатов и, будучи вооруженными, чаще всего используются для обеспечения порядка, разгона незаконных демонстраций и работ при ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом подчиняется Национальная гвардия в первую очередь губернатору штата, следовательно, часто выступает инструментом проведения именно его политики.

15-летняя Элизабет Экфорд так вспоминала этот день: «Я подошла к школе и наткнулась на охранника, который пропускал белых учеников… Когда я попробовала протиснуться мимо него, он поднял свой штык, потом это же самое сделали и другие охранники… Они так враждебно смотрели на меня, что я очень испугалась и не знала, что делать. Я обернулась и увидела, что сзади на меня наступает толпа… Кто-то выкрикнул «Линчевать ее! Линчевать ее!» Я попыталась найти глазами хоть одно дружелюбное лицо в толпе, хоть кого-нибудь, кто мог бы мне помочь. Я посмотрела на одну пожилую женщину, и ее лицо показалось мне добрым, но когда наши глаза встретились вновь, она на меня плюнула… Кто-то крикнул «Тащите ее к дереву! Надо заняться ниггером!»

В тот день «девятка из Литл-Рока» в школу не попала. Больше того, еще 19 дней они вынуждены были сидеть по домам, опасаясь расправы.

Все это время федеральные власти пытались убедить губернатора Орвуса прекратить самоуправство. В итоге солдат Национальной гвардии от школы убрали.

Но когда 23 сентября чернокожие ученики снова отправились в школу, их встретил кордон полицейских и толпа разъяренных расистов. «Девятку из Литл-Рока» снова пришлось спасать и прятать.

Эйзенхауэр отдает приказ

Противостояние в Арканзасе прогремело на весь мир. Президент США, герой Второй мировой войны Дуайт Эйзенхауэр оказался в крайне неприятной ситуации. Получалось, что штат Арканзас не выполняет решения официального Вашингтона. Это было похоже на мятеж. Авторитет Эйзенхауэра повис на волоске.

Генерал Эйзенхауэр был человеком консервативным и, возможно, в душе тоже не одобрял новых веяний. Но, как военный, он знал, что приказы следует не обсуждать, а выполнять. Решение суда предписывало пустить чернокожих учеников в школу, и никакой строптивый губернатор не имел права вставать поперек закона.

Поняв, что договориться с Орвусом не получится, Эйзенхауэр лишил его силового инструмента — подписал указ, который выводил Национальную гвардию Арканзаса из подчинения губернатора в федеральное подчинение.

Но этого было мало — необходимо было обеспечить выполнение решения суда.

24 сентября 1957 года по приказу Эйзенхауэра в Литл-Рок были введены 1200 солдат элитной 101-й воздушно-десантной дивизии, геройски проявившей себя в ходе Второй мировой войны.



Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии сопровождают «девятку из Литл-Рока» на занятия в школу. Фото: Wikimedia Commons

Это было самое необычное боевое задание десантников — они должны были провожать чернокожих школьников на занятия и обратно домой, пресекая любые вылазки расистов.

Спорить с вооруженными десантниками легендарной дивизии сторонники сегрегации не смогли. И в течение двух месяцев бойцы 101-й воздушно-десантной обеспечивали порядок в Литл-Рок.

Они победили

Когда ситуация стабилизировалась, десантники ушли из города. Новых попыток изгнания «девятки» из школы со стороны властей не последовало. А вот с травлей со стороны белых сверстников им пришлось столкнуться. Тем не менее, восемь из девяти благополучно закончили школьный курс. Девятого отчислили за то, что он дал сдачи особенно неугомонному однокласснику-расисту.

В итоге все, кто входил в «девятку из Литл-Рока», получили не только среднее, но и высшее образование.

Решительность президента Эйзенхауэра, который показал, что если будет нужно, он принудит расистов к подчинению любыми средствами, повлияла на ситуацию во всей стране. Постепенно школы, где вместе учатся мальчишки и девчонки с разным цветом кожи, стали для Америки нормой. Хотя и через 60 лет после событий в Литл-Роке до окончательного решения расовых проблем в США еще далеко.