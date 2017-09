В Афганистане террорист-смертник атаковал конвой НАТО

В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник атаковал конвой иностранных войск, входящих в состав НАТО. Об этом сообщает местное агентство Pajhwok .

Update: @moiafghanistan confirmed that suicide bomber targeted @ResoluteSupport forces in PD5 #Kabul , says 3 civilians wounded. #Afghanistan pic.twitter.com/JYGEiYLuvP