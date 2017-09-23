В Афганистане террорист-смертник атаковал конвой НАТО

В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник атаковал конвой иностранных войск, входящих в состав НАТО. Об этом сообщает местное агентство Pajhwok .

По данным агентства, в результате атаки пострадали трое мирных жителей.



Как сообщает телеканал 1TVNews , террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с военными автомобилями альянса. В настоящее время полиция оцепила место происшествия, пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за атаку.