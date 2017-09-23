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В Афганистане террорист-смертник атаковал конвой НАТО

24.09.2017 11:50 — Новости Мира | Tut.by  
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В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник атаковал конвой иностранных войск, входящих в состав НАТО. Об этом сообщает местное агентство Pajhwok.

По данным агентства, в результате атаки пострадали трое мирных жителей.

Как сообщает телеканал 1TVNews, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с военными автомобилями альянса. В настоящее время полиция оцепила место происшествия, пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за атаку.

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По данным агентства, в результате атаки пострадали трое мирных жителей.

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