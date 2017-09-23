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В Афганистане террорист-смертник атаковал конвой НАТО
24.09.2017 11:50 — Новости Мира | Tut.by
В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник атаковал конвой иностранных войск, входящих в состав НАТО. Об этом сообщает местное агентство
По данным агентства, в результате атаки пострадали трое мирных жителей.
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По данным агентства, в результате атаки пострадали трое мирных жителей.
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