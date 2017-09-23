большинство американцев против превентивного удара по КНДР

Проведенный в США опрос показал, что большинство американцев не удовлетворено работой Дональда Трампа на посту президента. Две трети респондентов выступают против превентивного удара по Северной Корее.

Несмотря на обеспокоенность по поводу ракетно-ядерной программы КНДР, две трети американцев выступают против превентивного удара по этой стране. Кроме того, 72 процента американцев полагают, что ответственность в деле урегулирования конфликта с КНДР проявит скорее военное командование США, чем президент Дональд Трамп.

Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 24 сентября, результаты опроса, проведенного совместно газетой The Washington Post и телекомпанией АВС. Лишь 37 процентов респондентов делают ставку на Трампа в конфликте вокруг Северной Кореи. Как показал опрос, лишь 8 процентов американцев уверены в том, что руководитель КНДР Ким Чен Ын ведет себя ответственно.

В целом 57 процентов респондентов отвергают работу Трампа на посту президента США и лишь 39 процентов одобряют ее.

Опрос проводился в период с 18 по 21 сентября и совпал по времени с выступлением Трампа на сессии Генеральной ассамблеи ООН. В этой речи Трамп назвал Ким Чен Ына «ракетным человеком» и пригрозил полностью уничтожить Северную Корею.