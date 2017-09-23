﻿ Правительство Египта переедет в новую столицу к концу 2018 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Египта переедет в новую столицу к концу 2018 года

24.09.2017 16:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новая административная столица Египта, возведение которой сейчас идет полным ходом в 45 км к востоку от Каира, готова будет принять правительственные учреждения уже к концу будущего года. Об этом, как передает в воскресенье газета Al Ahram, заявил премьер Шериф Исмаил.


Фото: The Architects' Journal

«Министерства, правительственные учреждения и президентская канцелярия смогут переехать туда к концу 2018 года», — сказал он. При этом глава кабмина отметил, что таким образом власти страны рассчитывают максимально разгрузить задыхающийся от пробок и перенаселенности 20-миллионный главный город страны. По его словам, в ближайшее время в рамках масштабного проекта планируется выделить для инвесторов несколько участков под жилищное и административное строительство.

Об амбициозном плане возведения новой административной столицы было объявлено в марте 2015 года.

Проект Нового Каира, который будет простираться до Суэцкого канала и сможет соперничать с самыми известными бизнес-центрами мира, оценивается в $ 45 млрд. Он должен расположиться на площади в 700 кв. км. Нынешняя столица будет связана с административной железнодорожной сетью, появится и своя воздушная гавань, а также крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк развлечений. Там же вырастут отели-небоскребы на 40 тыс. номеров и 25 жилых кварталов.

Реализация этого весьма амбициозного проекта позволит переселить из столицы пять млн человек, при этом немалую часть жильцов составят чиновники для которых отстроят комплекс правительственных учреждений, парламентский и президентский дворцы, а также дипломатический квартал. Жилую недвижимость там можно приобрести уже сейчас, а первая волна заселения ожидается к середине 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект Нового Каира, который будет простираться до Суэцкого канала и сможет соперничать с самыми известными бизнес-центрами мира, оценивается в $ 45 млрд

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
большинство американцев против превентивного удара по КНДР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика