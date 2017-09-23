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Американцы выступили за полное отстранение России от Олимпиады-2018
24.09.2017 17:40 — Новости Мира | Tut.by
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за полное отстранение российской команды от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает The Guardian.
«Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою „чистоту“», — сказал Тайгарт.
По его словам, все идет к тому, что Россию до соревнований допустят, но если это случится, то это станет ужасным сигналом для всего спорта. «Любая другая мера, кроме отстранения России, станет фактически освобождением провинившегося из тюрьмы», — добавил функционер.
14 сентября национальные антидопинговые агентства 17 стран мира, среди которых были представители США, Великобритании и Канады,
Летом 2016 года Международный олимпийский комитет начал собственное расследование по итогам доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Изучением дела занимаются две комиссии. Окончательное решение по участию россиян в ОИ-2018 будет вынесено по итогам их работы.
Олимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за полное отстранение российской команды от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в...
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