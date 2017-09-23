Выборы в Германии. Результаты экзитполов, должно быть, неприятно удивили Меркель и Шульца

В Германии, где сегодня, 24 сентября, проходят парламентские выборы , появились первые данные по экзитполам: у ХДС/ХСС 32,7%, у СДПГ 20,2%, у АдГ 13,4%, у СвДП 10,5%, у «зеленых» — 9,4%, у «левых» — 8,9%, другие — 4,9%. Цифры сообщает Deutsche Welle .





Две крупнейшие партии ХДС/ХСС и СДПГ получают значительно меньший процент голосов, чем ожидалось. Результаты четырех малых партий — в районе 10 процентов, наибольшее количество голосов — у крайне-правой АдГ.

Явка избирателей на выборах составила 75 процентов, на предыдущих выборах в голосовании приняли участие 71,5 процента избирателей. Принять участие в голосовании в 2017 году были призваны 61,5 миллиона избирателей, причем 3 миллиона из них — впервые.

Какие из партий теоретически смогут сформировать состав нового правительства Германии, станет ясно лишь после опубликования предварительных официальных результатов выборов — когда будут обработаны почти все бюллетени. Их обнародование ожидается в ночь на понедельник, 25 сентября. Своих кандидатов на выборах в парламент Германии выдвигали 42 политические партии Германии.

Чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть 5%-й барьер (или выиграть хотя бы в трех одномандатных округах). Шансы преодолеть проходной барьер есть только у шести партий. Главными соперниками на нынешних выборах являются альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, а также Социал-демократическая партия. Кроме того, на прохождение в бундестаг имеют шансы Левая партия, «Союз 90/Зеленые», Свободная демократическая партия, а также правопопулистская партия «Альтернатива для Германии».

От итогов выборов будет зависеть, кто станет следующим канцлером и сформирует правительство.