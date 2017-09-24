В Сирии погиб российский генерал

Командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В свою очередь, радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в штабе армии уточняет, что вместе с Асаповым под Дейр-эз-Зором были убиты два полковника. Источник сообщил, что минометный снаряд попал в командный пункт, где находились офицеры. Он добавил, что из-за точности обстрела рассматривается версия предательства.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что обстрел велся боевиками террористической организации «Исламское государство»,

Асапов был старшим группы военных советников, он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города.

Генерал посмертно представлен к награде.