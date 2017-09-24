США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР, Ирана и Венесуэлы

Власти США приняли решение расширить список стран, для граждан которых въезд на территорию государства будет ограничен. Об этом говорится в распространенной в воскресенье пресс-службой Белого дома прокламации, подписанной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.



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Речь идет о введении набора рестрикций в отношении ряда стран, в том числе до воскресенья попадавших под запрет на выдачу виз, срок действия которого истекает в понедельник.

Дональд Трамп объяснил введение нового запрета на въезд в США. Об этом он написал в твиттере . «Сделать Америку безопасной — мой приоритет номер один. Мы не будем принимать в нашей стране тех, кого не можем тщательно проверить», — написал президент США.

Новые запреты

В список этих стран внесены Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен. Это правило вступает в силу с 18 октября. Согласно тексту, по мнению министерства внутренней безопасности, данные государства «обладают несоответствующими протоколами» в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются «факторы риска».

В то же время, как сообщил представитель администрации США, Судан был исключен из перечня стран, граждане которых в период действия прошлого указа Трампа не могли получить визу, новые ограничения на него также не распространяются. «С сегодняшнего дня Судан из списка исключается», — сказал он во время специального брифинга.

«Введенные ранее или сейчас ограничения никогда, никогда не применялись на основе расы, религии или убеждений. Правительства этих стран просто не соответствуют нашим базовым требованиям», — отметил представитель администрации.

Сразу после этого объявления пресс-служба Госдепартамента распространила заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона. «Госдепартамент будет координировать действия с другими федеральными ведомствами с целью применения этих мер надлежащим образом», — сказал шеф американской дипломатии.

Гибкий подход

В тексте президентской прокламации отмечается, что в Белом доме вводят разные ограничения для иммигрантов и обычных путешествующих. «Соединенные Штаты предоставляют людям с правом на постоянное проживание в стране больше прав, чем не иммигрантам. Тех, кто легально получил вид на жительство, тяжелее выдворить, чем не иммигрантов, даже в случае усиления угрозы для национальной безопасности», — поясняет президент США. «Для всех этих стран, кроме одной, я ввожу запрет на въезд для иммигрантов», — добавляет Трамп, уточняя, что исключением стала Венесуэла.

Что же касается остальных категорий въезжающих, что к ним применен «более гибкий подход». Так, жителям Чада, Ливии и Йемена нельзя будет выдавать визы категории B-1/B-2 — для туристических и деловых поездок. Причиной во всех трех случаях является неспособность властей предоставить американской стороне полную информацию касательно возможной принадлежности своих путешествующих граждан к террористам, а также нестабильная обстановка в стране. Гораздо более жесткое ограничение коснулось КНДР и Сирии — их гражданам фактически полностью запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов ввиду полного отсутствия сотрудничества Пхеньяна и Дамаска с Вашингтоном.

Аналогичные рестрикции введены и против Ирана, но с оговорками. Исключение сделано для студенческих виз и программ обмена. Тем не менее, желающие посетить США иранцы будут подвергнуты жесткой и тщательной проверке.

В Вашингтоне при этом признают, что Сомали пошел на встречу американским властям. Согласно прокламации, власти страны делятся с США сведениями о своих гражданах, однако выпускаемый в этом африканском государстве электронный паспорт не признается в США и во многих других странах. Кроме этого, на сомалийской территории действуют террористические группировки. В результате в Белом доме приняли решение ввести запрет на выдачу иммиграционных виз для граждан Сомали. Что касается остальных категорий путешественников, то им при рассмотрении их визового заявления нужно будет пройти через проверку на предмет выявления у них связей с экстремистами.

Отдельный раздел также посвящен Венесуэле. Ранее в Вашингтоне назвали президента республики Николаса Мадуро диктатором, в прокламации же просто указано на то, что Каракас не предоставляет Вашингтону сведений о венесуэльцах. «Тем не менее, есть и другие пути получить информацию с целью подтвердить гражданство и идентифицировать лиц из Венесуэлы. В связи с этим, вводимые данной прокламацией ограничения направлены на представителей правительства, ответственных за это несоответствие [отсутствие обмена данными]», — сказано в тексте.

Иными словами, сотрудники и руководители ряда госучреждений Боливарианской республики не смогут совершить туристические или деловые поездки в США. В этот перечень, в частности, вошло министерство внутренних дел, юстиции и по вопросам мира, уголовная полиция и Боливарианская национальная разведывательная служба. Для остальных граждан страны предусмотрена тщательная проверка при обращении за визой.

Исключения из правил

Все описанные выше меры не касаются лиц, получивших визы до 18 октября или иные документы, разрешающие въезд в США. Более того, ограничения не распространяются на тех, кто уже имеет статус иммигранта, беженца или на тех, кто получил убежище. Не попадают под новые правила и дипломаты. Предусмотрены и исключения из правил для отдельных лиц в случае определенных условий, к примеру, для тех, кто намерен инвестировать в США крупные суммы или ранее уже на протяжении долгого времени находился в стране.

«Моя главная обязанность заключается в обеспечении безопасности американского народа. Издав этот новый указ о перемещениях, я выполняю этот священный долг», — говорится в заявлении Трампа, позже распространенном пресс-службой Белого дома.

Старые указы

Ранее в этом году Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Однако федеральные суды приняли решение заблокировать данную инициативу. Таких указов было несколько и до последнего исполнительная и судебные власти вели спор насчет законности таких мер.