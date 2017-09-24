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Ураган "Мария" ослаб до первой категории

25.09.2017 07:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Ураган «Мария» ослаб до первой категории мощности. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает Reuters.

Ожидается, что «Мария» ослабнет еще сильнее — до тропического шторма, когда достигнет побережья США.

В настоящий момент центр урагана находится в 625 км юго-восточнее мыса Хаттерас, штат Северная Каролина. Максимальная скорость ветра снизилась до 150 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико из-за урагана «Мария» погибли 10 человек. Также от «Марии» пострадали Доминикана и Гваделупа.

 
 
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В настоящий момент центр урагана находится в 625 км юго-восточнее мыса Хаттерас, штат Северная Каролина. Максимальная скорость ветра снизилась до 150 км/ч.

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