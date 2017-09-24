В новом бундестаге партиям придется потесниться. Это, судя по всему, приведет к появлению новой коалиции на федеральном уровне. DW об этом и других итогах выборов 24 сентября в Германии.





24 сентября в Германии прошли парламентские выборы. Крупной сенсации не произошло: христианские демократы во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель выиграли борьбу за места в бундестаге. По предварительным официальным результатам, блок правоцентристских партий «Христианско-демократический союз"/"Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) набрал 33 процента голосов.

Левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем пришла второй, набрав 20,5 процента. Третий результат — у правых популистов из «Альтернативы для Германии» (АдГ): 12,6 процента голосов. DW сделала пять основных выводов из результатов этих и других партий на нынешних выборах.

1. Власть остается в руках у Меркель

Уже ясно, что в 2017 году консерваторы из блока ХДС/ХСС получили один из худших результатов в своей истории. Это, конечно, удар по обеим партиям, но «Христианско-социальный союз» пострадал сильнее. Потери партии, за которую можно проголосовать только в Баварии, превысили 10 процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами. 38,5 процента — худший результат ХСС с 1949 года. Именно в этой земле социологи серьезно ошиблись в прогнозах: ожидалось, что баварские консерваторы наберут 47 процентов голосов



Ангела Меркель и лидер социал-демократов Мартин Шульц

Тем не менее, стратегические цели, как сказала Меркель, достигнуты: рычаги власти остались в руках ее партии и возглавляемого ею блока. «Нам поручено создать правительственную коалицию, а создать коалицию против нас не удастся», — попыталась сразу после объявления первых результатов голосования успокоить разочарованных сторонников Меркель. Теперь ей предстоят сложные переговоры по формированию правительственной коалиции.

2. Правые популисты в бундестаге

Чтобы понять, куда ушли те избиратели, которые раньше голосовали за Меркель, достаточно посмотреть на итог «Альтернативы для Германии». Правые популисты потеснили партию Меркель с правого фланга: по данным опросов, именно избиратели ХДС/ХСС чаще всего переходили в стан АдГ.

Созданная в 2013 году партия со второй попытки уверенно вошла в бундестаг, набрав 12,6 процента голосов. На востоке Германии, в бывшей ГДР, АдГ стала второй политической силой после партии Меркель. Результат АдГ — свидетельство усиления правых настроений в обществе.



Перед штаб-квартирой АдГ сразу после объявления результатов голосования начались массовые протесты

АдГ создаст третью по величине фракцию в бундестаге. Но в правительстве правые популисты, обратившие на себя внимание резкой антииммигрантской риторикой, участвовать не будут: христианские демократы и другие партии отказываются сотрудничать с АдГ. «Альтернативе», вероятно, не достанется и роль лидера оппозиции, потому что об уходе в оппозицию объявили социал-демократы. СДПГ, как вторая по числу мандатов фракция, получит полагающиеся лидеру оппозиции привилегии, включая руководство в большинстве комитетов бундестага.

3. Возвращение либералов

Молодой лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер сумел вывести своих сторонников из кризиса, добившись результата в 10,7 процента голосов. На выборах в 2013 году либералы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, хотя еще в 2009 году праздновали феноменальный успех (свыше 14 процентов голосов). Тогда партия стала младшим партнером ХДС/ХСС по правящей в Германии коалиции.



Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер

СвДП считается естественным союзником консерваторов. Такой коалиционный союз, судя по данным опросов, одобрили бы избиратели. Но эти партии не набирают необходимого большинства в бундестаге для формирования правительства.

Небольшим сюрпризом этих выборов стало то, что вопреки пессимистическим прогнозам, улучшить свои результаты смогла партия «Союз-90"/"зеленые». У них 8,9 процента голосов, что делает «зеленых» потенциальными партнерами для формирования правящей коалиции. Также укрепили свои позиции «левые» из Левой партии: 9,2 процента. Даже теоретически для коалиции левых сил в Германии не хватает голосов, так что «левые» снова уйдут в оппозицию.

4. Избиратели не хотят «большую коалицию»

Много голосов потеряли не только победители выборов — христианские демократы, но и социал-демократы. Они показали исторически низкий результат — 20,5 процента голосов. В итоге, крупнейшие партии Германии, которые правили последние четыре года в составе «большой коалиции», потеряли суммарно около 14 процентных пунктов.

Если социал-демократы не отступят от своих слов, то единственным реалистичным сценарием сегодня является коалиционное правительство из ХДС/ХСС, либералов и «зеленых». В истории Германии такой коалиции — она из-за сочетания цветов партий называется «Ямайкой» — на федеральном уровне еще не было. Судя по всему, потенциальным партнерам будет сложно договориться из-за существенных разногласий в их партийных программах.

5. Переговоры о формировании правительства затянутся

Не исключено, что создание новой коалиции затянется еще и по иной причине, нежели трудности в поиске компромиссов при составлении коалиционного договора. Дело в том, что 15 октября парламентские выборы пройдут в земле Нижняя Саксония. Наблюдатели предполагают, что партии, которые могут войти в правящую коалицию, дождутся итогов этого голосования в надежде улучшить свои переговорные позиции.