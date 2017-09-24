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От вулкана Агунг на Бали эвакуировано 35 тысяч человек

25.09.2017 10:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Индонезии ожидают начала извержения вулкана Агунг на популярном у туристов острове Бали. С территории, прилегающей к горе, эвакуировано уже 35 тысяч человек.


Радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального.

Уже несколько дней в окрестностях вулкана продолжаются непрерывные сейсмические толчки, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

Тысячи эвакуированных расселили во временные убежища, оборудованные в местных школах и мэриях.

Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

Повышенная сейсмическая активность в районе вулкана начала наблюдаться ещё в августе и с тех пор непрерывно нарастала.

Агунг относится к классу стратовулканов, он имеет высоту 3142 метра и располагается на востоке острова Бали, примерно в 70 км от туристических районов, которые пока находятся вне опасности.

Международный аэропорт Бали в Денпасаре, который используется миллионами туристов каждый год, пока также действует в нормальном режиме.


Агунг входит в число 130 активных вулканов Индонезии, которые являются частью так называемого «Огненного кольца» — вулканической зоны, опоясывающей Тихий океан.

Однако министерство иностранных дел Австралии выпустило новые рекомендации для туристов, предупредив, что возможное извержение способно привести к отмене многих авиарейсов в этом регионе.

В ходе извержения 1963 года вулкан выбрасывал огромные пирокластические потоки и лавовые массы. Пирокластический поток представляет собой быстро движущееся облако, состоящее из раскаленных газов, вулканического пепла и горной породы.

 
 
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Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек.

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