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Меланья Трамп совершила первую самостоятельную зарубежную поездку в качестве первой леди

25.09.2017 10:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Супруга президента США Меланья Трамп в эти выходные совершила свою первую самостоятельную поездку за рубеж в качестве первой леди — в субботу она отправилась в Торонто, в Канаду, где проходили международные соревнования военных инвалидов. Там Трамп встретилась с их инициатором, пятым в очереди наследником британского трона принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.


Супруга американского лидера возглавила американскую делегацию на «Играх непокоренных» (Invictus Games). Это международные соревнования, участие в которых принимают исключительно инвалиды из числа военнослужащих. По инициативе принца Гарри, они проводятся ежегодно с 2014 года. Вместе с Меланьей Трамп в Канаду поддержать американскую команду отправились первый замгоссекретаря Джон Салливан и министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин. Всего в играх в этом году принимали участие около 100 американцев.

Как сообщал пресс-пул Белого дома, сначала Трамп встретилась с принцем Гарри, который отметил, что в последние дни первая леди «была очень занята». «Вы проделываете фантастическую работу», — ответила супруга президента США. Их беседа длилась около 20 минут.


Позже сам президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографии с этой встречи. «Очень горжусь нашей первой леди. Она действительно прекрасный представитель нашей страны», — отметил он.

Затем Меланья Трамп направилась к членам команды из США. «Вы столько отдали за свою страну. Вы наши настоящие герои», — сказала она, поблагодарив также их семьи.

А уже вечером первая леди прибыла на церемонию открытия «Игр непокоренных», пообщавшись там с Трюдо и его супругой. Трамп отметила, что виделась с канадским премьером недавно, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.


В Вашингтон жена американского президента вернулась ночью в воскресенье. Днем в ее Twitter появился «отчетный ролик» о поездке.

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