Турция и Ирак против. В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

На территории курдской автономии Ирака начался референдум о независимости Иракского Курдистана. Об этом сообщает местный телеканал Rudaw.



Фото: Reuters

Участки открылись в 07.00 (совпадает с московским временем), закроются в 18.00. Итоги будут подведены спустя сутки после завершения работы участков. Всего на участие в референдуме зарегистрировались более 5 млн человек, им предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?»

Решение о проведении референдума 7 июня принял совет политических партий Курдистана​. Всего в Ираке курды составляют до 20% всего населения. Новая иракская конституция, вступившая в силу в 2005 году, признала Курдистан федеральным регионом с собственным законодательным органом.

Референдум в Курдистане: новая страна на карте или формальность

Как подчеркивает Rudaw, курды сталкивались с многочисленными преследованиями, дискриминацией и геноцидом. «Нет другого пути, который смог бы гарантировать, что геноцид не повторится», — заявлял Reuters глава блока Демократической партии Курдистана Омед Хошнау.

При этом идея проведения референдума встретила осуждение от представителей многих стран и политических организаций. Так, Белый дом призвал Иракский Курдистан отказаться от проведения референдума о независимости в этом месяце, увидев в референдуме угрозу борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Генсек ООН раскритиковал референдум, выступив за сохранение территориальной целостности Ирака.

Против референдума выступают также Турция и Иран, исходя из тех опасений, что референдум усилит сепаратистские настроения среди их курдского населения. Как заявили 25 сентября в турецком МИДе, Анкара не признает любые результаты голосования. «Итоги референдума не будут иметь законной силы как с точки зрения международного права, так и с точки зрения Конституции Ирака», — сказано в сообщении.