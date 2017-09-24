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Марина Рахлей. Альтернатива для Ангелы Меркель
25.09.2017 12:19 — Новости Мира | Tut.by
Финал вышел так себе. То, что в Нидерландах назвали чемпионатом Европы по выборам, завершился в Германии с весьма печальным результатом. Да, Ангела Меркель переизбрана, но третьей политической силой стала ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Чуда не произошло: как и предсказывали опросы, правые популисты вернулись в бундестаг впервые после 1960 года.
Когда в воскресенье вечером закрылись избирательные участки и появились первые результаты выборов, иных тем для разговоров с прохожими не осталось. «Так, а что? Вот я голосовал за АдГ, — охотно отвечал полуночный булочник, — Почему я против иностранцев? А, если новый парламент решит всех их выгнать. Тогда всех и выставят, так, а что?»
До этого, конечно, вряд ли дойдет. За ультраправых и их жесткую антииммигрантскую риторику проголосовало все-таки всего 13 процентов. При том, что на выборы пришли 76% избирателей от
Слоган АдГ: «верни себе свою страну и свой народ»
Партия, которая выступает против Евросоюза, евро, ислама, мечетей и за переоценку немецкой «культуры вины» после двух мировых войн, получит места в бундестаге, бюджет, офисы, доступ к госданным и возможность легитимизовать эту свою риторику. Выступая вечером перед сторонниками один из лидеров партии Александр Гауланд объявил, что открыта «
Представители этой партии всегда отличались резкостью суждений. «Альтернатива для Германии» появилась в начале 2013 года и с сильными антиевропейскими идеями почти прошла в бундестаг в этом же году. Уже скоро фокус сместился на исламских иммигрантов и критику решения Меркель принять их. Так АдГ обрела много сторонников среди тех, кто считает, что
Эта партия вошла в 13 из 16-ти парламентов федеральных немецких земель
«Так продолжаться не может»
Именно таков лейтмотив тех,
Парадоксально, но факт: Германия, экономический (и политический) мотор Евросоюза, страна со
Одной из центральных тем для избирателей стала миграция и отсутствие чувства безопасности, которое, как готов утверждать фактически каждый второй, появилось после наплыва беженцев в 2015 году;
Так, Берлин только семь лет назад заговорил о мигрантах и гражданах с мигрантскими корнями, в первую очередь турецкими, и признал, что их
Проблема шире, чем экономика и политика
Важную роль на выборах в Германии сыграли
Однако хоронить классические партии рано
Союз консервативных партий ХДС/ХСС начнет переговоры со всеми партиями о создании правящей коалиции, т.к. не получил абсолютное большинство. Оптимистичные сценарии предусматривают создание правительства до конца 2017 года. Наиболее вероятным сегодня кажется объединение консерваторов с партией зеленых и либералами из свободных демократов. Социал-демократы, шокированные своим результатом на выборах и частично списавшие его на неэффективную роль второго плана в последней правящей коалиции, объявили, что уходят в оппозицию. Так что эта официальная роль, которая предполагает некоторые должности, не достанется АдГ. Кроме того, ни одна из партий не собирается коалировать с «Альтернативой».
Внешняя политика Германии изменится вряд ли: переизбранная Меркель, которая сегодня в Европе дольше всех находится у власти, неоднократно повторяла готовность продолжать свой курс на укрепление и реформирование Евросоюза. Но можно надеяться, что немецкий канцлер сделает работу над ошибками и займется решением тех вопросов, которые озвучили избиратели, ушедшие или оставшиеся. В конце концов, среди них были и те из
С другой стороны, несмотря на то, что «Альтернатива» серьезно повлияет на политическую культуру Германии, хотя бы усилив в бундестаге правую риторику, эта партия известна своей внутренней атомизированностью. Из-за нее за свой короткий век партия сменила десяток руководителей и не смогла выработать позицию по самым разным вопросам, радикальным и традиционным, по той же пенсионной реформе. Так, что можно ожидать, что внутрипартийные скандалы продолжат отвлекать эту уже фракцию от вмешательства в большую политику.
А для тех, кто вчера запустили в твиттере хэштэг #87prozent (мол, 87 процентов немцев не голосовали за популистскую альтернативу), это уже первая хорошая новость.
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Финал вышел так себе. То, что в Нидерландах назвали чемпионатом Европы по выборам, завершился в Германии с весьма печальным результатом.
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