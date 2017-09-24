ООН: Российские власти серьезно нарушают права человека в Крыму

Россия серьезно нарушает права человека в Крыму, включая навязывание жителям полуострова российского гражданства и высылку заключенных, говорится в докладе Комитета ООН по правам человека, обнародованном в понедельник, 25 сентября.



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«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека — такие, как незаконные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и по крайней мере один случай внесудебного исполнения наказания», — говорится в докладе.

Навязывание гражданства и депортация заключенных

По данным ООН, навязывание российского гражданства особенно сильно отразилось на трех группах крымчан: тех, кто официально отказался становиться гражданами России; чиновниках, которым пришлось отказаться от украинского гражданства под угрозой потери работы, а также жителях полуострова, оказавшихся в статусе иностранцев, поскольку они не соответствовали правовым критериям для получения гражданства РФ.

«Люди с видом на жительство, но без гражданства Российской Федерации, не имеют равенства перед законом и лишены важных прав, — отмечают авторы доклада. — Они не могут владеть землей, голосовать или быть избранными, зарегистрировать религиозное сообщество, подать заявку на проведение общественных собраний, занимать посты в государственной администрации и перерегистрировать их личные транспортные средства на территории полуострова».

В докладе также указано, что сотни заключенных и граждан, содержащихся в СИЗО, были отправлены в Россию вопреки предусмотренной международным законодательством практике. Среди них — кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Некоторые заключенные подвергались жестокому обращению, и по меньше мере трое умерли, не получив необходимой медицинской помощи, говорится в документе.

Комментировать не готовы

Как заявили в Кремле, там пока не готовы комментировать доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Я пока не располагаю информацией [об этом докладе], ничего не могу об этом сказать», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать этот документ.