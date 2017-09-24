ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ООН: Российские власти серьезно нарушают права человека в Крыму

25.09.2017 13:52 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия серьезно нарушает права человека в Крыму, включая навязывание жителям полуострова российского гражданства и высылку заключенных, говорится в докладе Комитета ООН по правам человека, обнародованном в понедельник, 25 сентября.


Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека — такие, как незаконные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и по крайней мере один случай внесудебного исполнения наказания», — говорится в докладе.

Навязывание гражданства и депортация заключенных

По данным ООН, навязывание российского гражданства особенно сильно отразилось на трех группах крымчан: тех, кто официально отказался становиться гражданами России; чиновниках, которым пришлось отказаться от украинского гражданства под угрозой потери работы, а также жителях полуострова, оказавшихся в статусе иностранцев, поскольку они не соответствовали правовым критериям для получения гражданства РФ.

«Люди с видом на жительство, но без гражданства Российской Федерации, не имеют равенства перед законом и лишены важных прав, — отмечают авторы доклада. — Они не могут владеть землей, голосовать или быть избранными, зарегистрировать религиозное сообщество, подать заявку на проведение общественных собраний, занимать посты в государственной администрации и перерегистрировать их личные транспортные средства на территории полуострова».

В докладе также указано, что сотни заключенных и граждан, содержащихся в СИЗО, были отправлены в Россию вопреки предусмотренной международным законодательством практике. Среди них — кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Некоторые заключенные подвергались жестокому обращению, и по меньше мере трое умерли, не получив необходимой медицинской помощи, говорится в документе.

Комментировать не готовы

Как заявили в Кремле, там пока не готовы комментировать доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«Я пока не располагаю информацией [об этом докладе], ничего не могу об этом сказать», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать этот документ.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как заявили в Кремле, там пока не готовы комментировать доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Горный воздух Швейцарии продается на экспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика