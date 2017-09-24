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Скончалась женщина, считавшаяся самой тяжелой в мире
25.09.2017 17:10 — Новости Мира | Tut.by
Египтянка, считавшаяся самой тяжелой в мире, скончалась в Объединенных Арабских Эмиратах. Эман Абд эль-Ати в начале года проходила курс лечения от ожирения в Индии.
По сообщениям СМИ, в результате медицинского вмешательства она потеряла 300 кг от 500, но умерла из-за возникших в последствии осложнений со здоровьем.
В заявлении больницы говорится, что 37-летняя женщина страдала от болезни сердца и нарушения работы почек.
Перед операцией семья Эман рассказала, что она не выходила из дома 25 лет.
После сбора средств в интернете, организованном ее сестрой, женщину доставили на чартерном самолете в специализированную клинику в Мумбаи.
Однако затем ее семья решила перевезти ее оттуда, обвинив медперсонал клиники в некомпетентности.
Скандал разразился в понедельник, когда Шайма Селим — сестра Эман — выложила в соцсети короткое видео, в котором говорит, что ее сестра по-прежнему не может ни говорить, ни двигаться, и не похудела так сильно, как уверяют врачи.
Бариатрическая хирургия, известная также как хирургия ожирения, используется для лечения ожирения и коррекции веса у пациентов с индексом массы тела, превышающим 35−40 единиц. В мире в основном применяются бандажирование желудка, рукавная гастропластика и желудочное шунтирование.
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Египтянка, считавшаяся самой тяжелой в мире, скончалась в Объединенных Арабских Эмиратах.
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