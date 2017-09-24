Цена барреля нефти Brent впервые с января 2017 года превысила 58 долларов

В понедельник стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года поднялась на бирже ICE выше $ 58 за баррель. Цена барреля Brent перевалила за отметку $ 58 впервые с 3 января 2017 года.

На пике стоимость барреля Brent достигла отметки $ 58,05, что более чем на 2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

«Цены на нефть подрастают на фоне заявлений ОПЕК о следовании соглашению о добыче, при этом представители картеля отметили значительное сокращение запасов. Добыча в США остается подавленной», — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Ранее в понедельник стоимость барреля Brent пробила потолок на уровне $ 57, что произошло впервые с начала марта 2017 года. Рост нефтяных котировок привел к укреплению российского рубля.