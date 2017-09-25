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В Белом доме назвали абсурдными заявления, что США якобы объявили войну КНДР

25.09.2017 22:35 — Новости Мира | Tut.by  
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США не объявляли войну КНДР, подобные высказывания абсурдны. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.


Фото: Сара Сандерс. Фото: Reuters

«Вовсе нет, мы не объявляли войну Северной Корее. Честно говоря, такие предположения являются абсурдными», — сказала она. По словам Сандерс, США нацелены «на мирную денуклеаризацию» Корейского полуострова, в том числе посредством «максимального экономического и дипломатического давления» в отношении КНДР.

9 сентября президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны «человеком-ракетой». Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия», и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США «еще более неизбежным».

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения республики с объявлением Пхеньяну войны. В понедельник глава МИД КНДР заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ответ на «объявление войны» Пхеньян оставляет за собой право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны. Пресс-секретарь Белого дома в свою очередь указала на то, что ни одно государство не имеет права сбивать самолеты, которые находятся в международном воздушном пространстве.

 
 
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