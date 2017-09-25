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Обучение на украинском. Порошенко подписал указ об образовании
26.09.2017 00:12 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал закон «Об образовании», принятый Верховной радой 5 сентября,
Президент считает, что принятие закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда.
«Это — одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной», — отметил Петр Порошенко.
Президент подчеркнул: закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.
«Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», — отметил Петр Порошенко.
Президент поручил МИД и Минобразования провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.
Закон предусматривает ведение обучения во всех учреждениях образования после пятого класса только на государственном — украинском языке. На языках нацменьшинств в стране обучение будет вестись только в дошкольных учебных учреждениях и начальной школе. С 2020 года упразднят и это.
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Закон предусматривает ведение обучения во всех учреждениях образования после пятого класса только на государственном - украинском языке.
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