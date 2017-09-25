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США и ООН обеспокоены последствиями референдума в курдской автономии в Ираке

26.09.2017 06:16 — Новости Мира | Tut.by  
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На референдуме о независимости в курдской автономии в Ираке проголосовали почти 3,5 млн человек. ООН и США обеспокоены возможной дестабилизацией обстановки в регионе.

США во вторник, 26 сентября, заявили, что референдум о независимости курдской автономии в Ираке, который состоялся в понедельник, «усилит нестабильность». «Соединенные Штаты глубоко разочарованы, что правительство курдской автономии решило провести односторонний референдум о независимости в том числе на территориях, находящихся за пределами автономии», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

В Вашингтоне также подчеркнули, что «исторические связи» между США и курдами останутся неизменными, несмотря на «неформальный» референдум. Обеспокоенность возможной дестабилизацией обстановки в Ираке выразил и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Явка на референдуме превысила 72 процента, всего проголосовало около 3,3 миллиона человек. Проведению плебисцита активно сопротивлялись официальные Багдад, Анкара и Тегеран. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что референдум нарушает конституцию страны и направлен против «общественного спокойствия». Результаты референдума считаются необязательными.

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На референдуме о независимости в курдской автономии в Ираке проголосовали почти 3,5 млн человек. ООН и США обеспокоены возможной дестабилизацией обстановки в...

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