|
Порошенко против миротворцев России на Донбассе
26.09.2017 06:53 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью канадскому телеканалу
«Абсолютно невозможно, чтобы Россия участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте», − отметил глава государства.
«Россия − это агрессор. У нас не может быть переговоров», − подчеркнул он.
Украинский лидер также указал, что предложение России о введении миротворческой миссии на Донбасс неприемлемо, потому что «Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».
Порошенко добавил, что если РФ наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил в Украину, Киев обратится в Международный суд ООН.
Глава МИД Украины: Мы на этот крючок не попадемся
Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире «Свободы слова» на канале ICTV, пишет
«Относительно российской резолюции ничего не началось, кроме очень формальных консультаций, и то один раунд — чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок мы не попадемся. Сначала — общая позиция с „большой семеркой“, с ЕС, Китай тоже важен… Только потом мы пойдем с нашей резолюцией», — заявил он.
«Но это будет общая, а не только наша резолюция», — добавил министр.
Отвечая на вопросы, Климкин уточнил, что украинская сторона имеет проект резолюции, и он согласован с друзьями Украины.
«Мы ее внесем именно в тот момент, когда у нас будет общая позиция не только с нашими друзьями, но и со всеми основными игроками. И когда Россия не сможет на 100% начать игру, как всегда она делает, по созданию условий для ослабления мандата миссии», — пояснил дипломат.
При этом он добавил, что таким образом РФ пыталась выдвигать свои условия введения миротворческой миссии, которые неприемлемы для Украины.
Напомним, в Украине неоднократно заявляли о необходимости создания специальной
Кремль идею ввода миротворцев
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Абсолютно невозможно, чтобы Россия участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте", − отметил глава государства.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии