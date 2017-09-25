Порошенко против миротворцев России на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью канадскому телеканалу CBC , что Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Украине.



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«Абсолютно невозможно, чтобы Россия участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте», − отметил глава государства.

«Россия − это агрессор. У нас не может быть переговоров», − подчеркнул он.

Украинский лидер также указал, что предложение России о введении миротворческой миссии на Донбасс неприемлемо, потому что «Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Порошенко добавил, что если РФ наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил в Украину, Киев обратится в Международный суд ООН.

Глава МИД Украины: Мы на этот крючок не попадемся

Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире «Свободы слова» на канале ICTV, пишет «Украинская правда» .

«Относительно российской резолюции ничего не началось, кроме очень формальных консультаций, и то один раунд — чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок мы не попадемся. Сначала — общая позиция с „большой семеркой“, с ЕС, Китай тоже важен… Только потом мы пойдем с нашей резолюцией», — заявил он.

«Но это будет общая, а не только наша резолюция», — добавил министр.

Отвечая на вопросы, Климкин уточнил, что украинская сторона имеет проект резолюции, и он согласован с друзьями Украины.

«Мы ее внесем именно в тот момент, когда у нас будет общая позиция не только с нашими друзьями, но и со всеми основными игроками. И когда Россия не сможет на 100% начать игру, как всегда она делает, по созданию условий для ослабления мандата миссии», — пояснил дипломат.

При этом он добавил, что таким образом РФ пыталась выдвигать свои условия введения миротворческой миссии, которые неприемлемы для Украины.

Напомним, в Украине неоднократно заявляли о необходимости создания специальной миротворческой миссии на Донбассе.

Украинская сторона рассчитывает , что они будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу, а принципиальным моментом является вывод российских войск до развертывания миссии. Кроме того, Киев хочет, чтобы на миротворцев возложили больше функций, чем охрана наблюдателей ОБСЕ, и среди них не должны присутствовать российские представители.

Кремль идею ввода миротворцев поддержал . Однако президент РФ подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.