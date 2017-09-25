В Ираке в один день повесили более сорока приговоренных к смерти террористов

Власти Ирака в один день повесили 42 боевиков, обвиненных в причастности к терроризму. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерства юстиции страны.

Массовая казнь была произведена в воскресенье, 24 сентября в тюрьме в городе Эн-Насирия. На процедуру исполнения смертной казни были допущены родственники осужденных.

Правозащитники подвергли критике власти Ирака. Так, факт массовой казни отметила организация Amnesty International. «Иракские власти должны признать, что казней не являются ответом на терроризм и не сделают жизнь граждан в стране более безопасной», — заявил представитель организации. Кроме того он отметил, что правозащитникам известны случаи, когда казнь производилась после пыток или в результате не соответствующего нормам судебного разбирательства.

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Как сообщает Reuters, все казненные были мусульманами-суннитами. Предыдущая массовая казнь обвиненных в терроризме в Ираке, по данным агентства, была совершена три месяца назад. Тогда власти повесили 14 осужденных.

На территории Ирака продолжается борьба с террористами организации «Исламское государство». В мае боевики ИГ на севере Ирака атаковали военную базу, на которой находились американские военные. Источники сообщили о двух убитых и шести раненых в результате нападения, однако сами исламисты оценили число погибших солдат в «десятки».