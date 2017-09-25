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Госдепартамент опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии

26.09.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Вашингтон не связан с гибелью российского генерала Валерия Асапова в Сирии, о чем ранее заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщила в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

«Обвинения, что США поддерживают ИГ и причастны к гибели российского командующего, не имеют под собой оснований. У коалиции во главе с США одна объективная цель: разгром ИГ, — утверждается в ее заявлении. — Мы продолжим взаимодействие с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии, однако сделанные российскими должностными лицами комментарии не соответствуют действительности и являются бесполезными».

В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США.

«Трагедия, свидетелями которой мы оказались, гибель российского командира — это та цена, плата кровью за это двуличие американской политики [в борьбе с терроризмом]», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, действия США под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона в ряде случаев геополитические цели важнее декларируемой борьбы с терроризмом.

 
 
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В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США.

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