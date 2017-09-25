ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маккейн рассказал о прогнозах врачей на его излечение от рака мозга

26.09.2017 08:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский сенатор Джон Маккейн дал интервью телеканалу CBS, в котором рассказал о своей жизни после того, как у него диагностировали рак мозга. По его словам, врачи не дают позитивных прогнозов на успешную борьбу с заболеванием.


Фото: Reuters

Маккейн рассказал, что он продолжает работать, несмотря на рак. В то же время каждый его рабочий день начинается с медицинских процедур. Борьбу с заболеванием врачи ведут с помощью химиотерапии.

Сенатор сообщил, что врачи дают ему небольшие шансы на успешное лечение. «Прогноз очень, очень серьезный. Некоторые говорят, что три процента, а некоторые — 14 процентов», — рассказал Маккейн.

Комментируя политические вопросы, Маккейн отметил, что, несмотря на личную критику в свой адрес со стороны Трампа, он уважает выбор граждан США, выбравших его своим президентом. «Американский народ выбрал Трампа президентом США. Мы должны уважать это. Кроме того, у него очень сильная команда советников по вопросам национальной безопасности, которая оказывает на него значительное влияние», — заявил он.

На прошлой неделе Дональд Трамп подверг Маккейна критике за отказ сенатора проголосовать за отмену закона о здравоохранении, принятом при Обаме (Obamacare). Президент заявил, что таким образом Маккейн «обманул» своих избирателей.

Кроме того, в одном из своих твитов Дональд Трамп раскритиковал Маккейна, который является участником боевых действий во Вьетнаме и пробыл в плену более пяти лет. Трамп написал, что не считает Маккейна «героем войны» только из-за того, что он «был схвачен». «Я предпочитаю людей, которых не удалось схватить», — заявил Трамп.

В июле у Маккейна была обнаружена злокачественная опухоль мозга — глиобластома. Вскоре после этого врачи провели сенатору операцию.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенатор сообщил, что врачи дают ему небольшие шансы на успешное лечение. "Прогноз очень, очень серьезный. Некоторые говорят, что три процента, а некоторые - 14...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Госдепартамент опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика