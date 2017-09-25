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Минобороны РФ опубликовало видео ударов по боевикам и мастерской "джихадмобилей" в Идлибе

26.09.2017 08:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство обороны России опубликовало в своем Twitter несколько видеозаписей ударов российских ВКС по позициям боевиком в провинции Идлиб. Публикация следует после обвинений со стороны Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека в том, что жертвами удара российских ВКС в Идлибе стали десятки человек.

В частности, в Минобороны показали, как наносятся удары по бронетехнике боевиков и системам залпового огня.

Кроме того, отдельно было опубликовано видео уничтожения мастерской по производству «джихадмобилей» — автомобилей, начиненных взрывчаткой.

Российские военные также показали видео удара по «подземной базе боевиков» в Идлибе, на котором видны люди и перемещения техники.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Британии, заявил, что российская авиация нанесла удар в провинции Идлиб, жертвами которого стали 27 человек, двое из которых дети.

По данным центра, это наибольшее число гражданских лиц, погибших в одном инциденте, с тех пор как провинция была объявлена зоной деэскалации.

В Минобороны в ответ заявили, что целью ВКС в Идлибе являются объекты боевиков, заявления Сирийского центра мониторинга «традиционно голословны и служат „информационным прикрытием“ действий боевиков», сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, российские самолеты в Идлибе уничтожают объекты исламистов, расположенные вдали от населенных пунктов: это подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей».

 
 
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