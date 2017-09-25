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В Израиле палестинец застрелил троих полицейских
26.09.2017 09:16 — Новости Мира | Tut.by
Палестинец совершил нападение на трех израильтян в поселении Хар-Адар возле Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает
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Как сообщил очевидец - житель поселения Хар-Адар, боевик вошел в поселение вместе с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированным израильским...
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