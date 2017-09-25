Палестинец совершил нападение на трех израильтян в поселении Хар-Адар возле Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает Reuters , мужчина использовал огнестрельное оружие.



По данным агентства, в результате вооруженного нападения погибли трое человек, еще один получил ранения. Как сообщил очевидец — житель поселения Хар-Адар, боевик вошел в поселение вместе с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированным израильским полицейским.



По данным местной полиции, палестинец также был ранен, однако в настоящее время точной информации о состоянии его здоровья нет.



Ранее 17-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских. Нападение произошло на КПП, который расположен на развязке Тапуах также в районе оккупированных Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан. Нападавший был застрелен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Израиле палестинец застрелил троих полицейских Как сообщил очевидец - житель поселения Хар-Адар, боевик вошел в поселение вместе с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированным израильским...