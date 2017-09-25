ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Израиле палестинец застрелил троих полицейских

26.09.2017 09:16 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Палестинец совершил нападение на трех израильтян в поселении Хар-Адар возле Иерусалима, на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает Reuters, мужчина использовал огнестрельное оружие.

По данным агентства, в результате вооруженного нападения погибли трое человек, еще один получил ранения. Как сообщил очевидец — житель поселения Хар-Адар, боевик вошел в поселение вместе с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированным израильским полицейским.

По данным местной полиции, палестинец также был ранен, однако в настоящее время точной информации о состоянии его здоровья нет.

Ранее 17-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских. Нападение произошло на КПП, который расположен на развязке Тапуах также в районе оккупированных Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан. Нападавший был застрелен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил очевидец - житель поселения Хар-Адар, боевик вошел в поселение вместе с группой палестинских рабочих и открыл огонь по военизированным израильским...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Минобороны РФ опубликовало видео ударов по боевикам и мастерской "джихадмобилей" в Идлибе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика