ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У резиденции президента на Филиппинах произошла перестрелка. Убит охранник

26.09.2017 09:53 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В филиппинской столице Маниле произошла перестрелка около официальной резиденции президента Родриго Дутерте, в парке Малакананг. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

В результате был убит охранник филиппинского лидера.

Пресс-секретарь службы безопасности главы государства Майк Акино подтвердил факт произошедшего, однако не стал сообщать подробности, уточнив, что в ближайшее время служба безопасности сделает официальное заявление.

Отмечается, что самого главы государства в тот момент, когда раздалась стрельба, в резиденции не было. В офисе Дутерте сообщили, что проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Родриго Дутерте стал президентом в мае 2016 года. Сразу после этого он развязал в стране борьбу с торговцами наркотиков. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли филиппинского лидера в создании так называемых эскадронов смерти, которые участвуют во внесудебных расправах над подозреваемыми в распространении запрещенных препаратов.

По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли более 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее время служба безопасности сделает официальное заявление.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Израиле палестинец застрелил троих полицейских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика