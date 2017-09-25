У резиденции президента на Филиппинах произошла перестрелка. Убит охранник

Отмечается, что самого главы государства в тот момент, когда раздалась стрельба, в резиденции не было. В офисе Дутерте сообщили, что проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Родриго Дутерте стал президентом в мае 2016 года. Сразу после этого он развязал в стране борьбу с торговцами наркотиков. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли филиппинского лидера в создании так называемых эскадронов смерти, которые участвуют во внесудебных расправах над подозреваемыми в распространении запрещенных препаратов.

По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли более 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими.