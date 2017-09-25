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У резиденции президента на Филиппинах произошла перестрелка. Убит охранник
26.09.2017 09:53 — Новости Мира | Tut.by
В филиппинской столице Маниле произошла перестрелка около официальной резиденции президента Родриго Дутерте, в парке Малакананг. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
В результате был убит охранник филиппинского лидера.
Пресс-секретарь службы безопасности главы государства Майк Акино подтвердил факт произошедшего, однако не стал сообщать подробности, уточнив, что в ближайшее время служба безопасности сделает официальное заявление.
Отмечается, что самого главы государства в тот момент, когда раздалась стрельба, в резиденции не было. В офисе Дутерте сообщили, что проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего.
Родриго Дутерте стал президентом в мае 2016 года. Сразу после этого он развязал в стране борьбу с торговцами наркотиков. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли филиппинского лидера в создании так называемых эскадронов смерти, которые участвуют во
По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли более 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими.
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В ближайшее время служба безопасности сделает официальное заявление.
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