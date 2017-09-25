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КНДР похитила у Южной Кореи технологии запуска баллистических ракет

26.09.2017 10:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Разведка КНДР взломала серверы одного из производителей вооружений в Южной Корее и похитила технологии запуска баллистических ракет с подводных лодок. Об этом сообщила во вторник сеульская газета «Кёнхян синмун» со ссылкой на источники в Вооруженных силах страны.


Фото: Reuters

По данным газеты, похищены были технологии так называемого холодного старта, когда ракета выбрасывается из пусковой установки подводной лодки под давлением сжатого воздуха или газа, а ее двигатель запускается уже в воздухе. В КНДР ранее проводились ракетные испытания с использованием такой системы.

Как передает информационное агентство Kyodo, представитель Министерства обороны Южной Кореи не опроверг, но и не подтвердил эту информацию. «Мы не комментируем то, что может иметь большое значение с точки зрения обеспечения безопасности», — заявил он в ответ на соответствующий запрос.

Пхеньян в последнее время демонстрирует значительные успехи как в разработке баллистических ракет различных типов, так и подводных лодок. Как отмечает «Кёнхян синмун», имеются подозрения, что в руки разведки КНДР могли попасть также чертежи тяжелой подводной лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, которую ВМС Южной Кореи намереваются получить в районе 2020 года.

 
 
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Похищены были технологии так называемого холодного старта, когда ракета выбрасывается из пусковой установки подводной лодки под давлением сжатого воздуха или...

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