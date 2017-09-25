ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В звонках о заложенных бомбах подозревают выпускника техникума связи из Ставрополья

26.09.2017 14:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

К телефонным звонкам о заложенных бомбах, ставшим причиной массовых эвакуаций людей в городах по всей России, может быть причастен 27-летний житель Ставропольского края. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Подозреваемый, по словам одного из его знакомых, окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию. Где он находится сейчас, из сообщения агентства неясно. «Информация проверяется, ни о каких задержаниях речи нет», — добавил источник «Интерфакса».

Телеграм-канал Mash, связанный с изданием «Лайф», ранее сообщил, что спецслужбы установили организатора телефонных звонков о заложенных бомбах. По данным Mash, это 28-летний Альберт Абрамов, уроженец Ставропольского края, якобы примкнувший к террористам «Исламского государства».

ФСБ отказалась подтвердить сведения о подозреваемом. «Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые ее тиражируют», — заявила спецслужба.

В десятках городов по всей России с 10 сентября проводят массовые эвакуации людей из торговых центров, кинотеатров, университетов и административных зданий. Причиной являются анонимные телефонные звонки о якобы заложенных бомбах. Ни одного взрывного устройства найдено не было.

Источники российских СМИ выдвигали разные версии происходящего: звонки поступали из Украины или из Бельгии, высказывалась версия о причастности к заонкам террористов «Исламского государства». По данным газеты «Ведомости», ФСБ распорядилась не давать официальных комментариев. При этом глава МЧС Владимир Пучков заявил, что массовую эвакуацию проводят не из-за учений.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый, по словам одного из его знакомых, окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Мировые цены на нефть достигли максимума с 2015 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика