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В звонках о заложенных бомбах подозревают выпускника техникума связи из Ставрополья
26.09.2017 14:07 — Новости Мира | Tut.by
К телефонным звонкам о заложенных бомбах, ставшим причиной массовых эвакуаций людей в городах по всей России, может быть причастен 27-летний житель Ставропольского края. Об этом сообщает агентство
Подозреваемый, по словам одного из его знакомых, окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию. Где он находится сейчас, из сообщения агентства неясно. «Информация проверяется, ни о каких задержаниях речи нет», — добавил источник «Интерфакса».
Телеграм-канал Mash, связанный с изданием «Лайф», ранее
ФСБ отказалась подтвердить сведения о подозреваемом. «Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые ее тиражируют», —
В десятках городов по всей России с 10 сентября
Источники российских СМИ выдвигали разные версии происходящего: звонки поступали из Украины или из Бельгии, высказывалась версия о причастности к заонкам террористов «Исламского государства». По
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Подозреваемый, по словам одного из его знакомых, окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию.
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