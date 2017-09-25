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МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
26.09.2017 14:46 — Новости Мира | Tut.by
Венгрия в Европейском союзе заблокирует и наложит вето на любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства.
Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи
«Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины», — подчеркнул глава МИД.
Решение Порошенко Сийярто назвал «постыдным и позорным». В заявлении, опубликованном на сайте МИД Венгрии, глава ведомства отметил, что президент говорил о европейской Украине, декларировал стремление быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является «далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении».
Теперь Украина «с этого момента может практически забыть» о Европе, заключил глава МИД Венгрии.
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Решение Порошенко Сийярто назвал "постыдным и позорным".
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