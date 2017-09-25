Российские бомбардировщики нанесли удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии. Об этом во вторник рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии. Взлетев с аэродрома Энгельс в Российской Федерации, бомбардировщики Ту-95 совершили перелет над территорией Ирана и Ирака», — сказал Конашенков.

По его словам, все цели, пораженные Ту-95, находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков «Сил демократической Сирии» (СДС), расположенных в подконтрольных террористам «Исламского государства» районах.

«Удары по объектам ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) в районе Дейр-эз-Зора выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов. Особо подчеркну, все пораженные цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков „Сил демократической Сирии“, расположенных в подконтрольных ИГИЛ районах», — заявил он.

Конашенков отметил, что на представленных ранее Минобороны РФ аэрофотоснимках районов Дейр-эз-Зора можно видеть эти объекты. «В интересах обеспечения безопасности американских военнослужащих и бойцов курдских формирований мы не указываем координаты расположения этих опорных пунктов», — добавил он.