Ядерная карта мира. Кто обладает оружием, кто только хранит, а кто добровольно свернул разработку

В последние месяцы КНДР и США активно обмениваются угрозами уничтожить друг друга. Так как обе страны имеют ядерный арсенал, мир напряженно следит за развитием ситуации. В День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия мы решили напомнить, кто и в каких количествах располагает ядерным оружием. На сегодняшний день официально известно о наличии такого оружия у восьми стран, которые образуют так называемый Ядерный клуб.









У кого точно есть ядерное оружие

Первым и единственным государством, применившим ядерное оружие против другой страны, является США. В августе 1945 года во время Второй мировой войны США сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки ядерные бомбы. В результате атаки погибли более 200 тысяч человек.



Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа). Источник: wikipedia.org

Год первого испытания: 1945 Носители ядерных зарядов: подлодки, баллистические ракеты и бомбардировщики Количество боеголовок: 6800, в том числе 1800 развернутых (готовых к применению)

Россия обладает наибольшим ядерным запасом. После распада Союза единственным наследником ядерного аресенала стала Россия.

Год первого испытания: 1949 Носители ядерных зарядов: подлодки, ракетные комплексы, тяжелые бомбардировщики, в будущем — ядерные поезда Количество боеголовок: 7000, в том числе 1950 развернутых (готовых к применению)

Великобритания — единственная страна, которая не провела ни одного испытания на своей территории. В стране — 4 подлодки с ядерными боезарядами, другие виды войск расформированы к 1998 году.

Год первого испытания: 1952 Носители ядерных зарядов: подлодки Количество боеголовок: 215, в том числе 120 развернутых (готовых к применению)

Франция провела наземные испытания ядерного заряда в Алжире, где построила для этого полигон.

Год первого испытания: 1960 Носители ядерных зарядов: подлодки и истребители-бомбардировщики Количество боеголовок: 300, в том числе 280 развернутых (готовых к применению)

Китай испытывает оружие только на своей территории. Китай обязался первым не применять ядерное оружие. КНР подозревали в передаче технологий по изготовлению ядерного оружия Пакистану.

Год первого испытания: 1964 Носители ядерных зарядов: баллистические ракеты-носители, подлодки и стратегические бомбардировщики Количество боеголовок: 270 (в резерве)

Индия объявила о наличии у себя ядерного оружия в 1998 году. В ВВС Индии носителями ядерного оружия могут быть французские и российские тактические истребители.

Год первого испытания: 1974 Носители ядерных зарядов: ракеты малой, средней и увеличенной дальности Количество боеголовок: 120−130 (в резерве)

Пакистан испытал свое оружие в ответ на действия Индии. Реакцией на появление у страны ядерного оружия стали мировые санкции. Недавно бывший президент Пакистана Первез Мушарраф заявил , что Пакистан рассматривал возможность нанесения ядерного удара по Индии в 2002 году. Бомбы могут доставляться истребителями-бомбардировщиками.

Год первого испытания: 1998 Носители ядерных зарядов: ядерные бомбы и ракеты Количество боеголовок: 130−140 (в резерве)

КНДР заявила о разработке ядерного оружия в 2005 году, а в 2006-м провела первое испытание. В 2012 страна провозгласила себя ядерной державой и внесла соответствующие поправки в Конституцию. В последнее время КНДР проводит очень много испытаний — страна запускает межконтинентальные баллистические ракеты и угрожает США ядерным ударом по американскому острову Гуаму, который находится в 4 тысячах км от КНДР.



Фото: Reuters

Год первого испытания: 2006 Носители ядерных зарядов: ядерные бомбы и ракеты Количество боеголовок: 10−20 (в резерве)

Эти 8 стран открыто заявляют о наличии оружия, а также о проводимых испытаниях. Так называемые «старые» ядерные державы (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай) подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, а «молодые» ядерные державы — Индия и Пакистан отказались ставить подписи под документом. КНДР сначала ратифицировала соглашение, а потом отозвала подпись.

Кто сейчас может разрабатывать ядерное оружие

Главным «подозреваемым» является Израиль. Эксперты полагают, что Израиль владеет ядерным оружием собственного производства с конца 1960-х — начала 1970 годов. Также высказывались мнения, что страна проводила совместные испытания с ЮАР. По оценке Стокгольмского института исследования проблем мира, у Израиля на 2017 год насчитывается порядка 80 ядерных боеголовок. Страна может использовать для доставки ядерного оружия истребители-бомбардировщики и подводные лодки

Подозрения, что Ирак разрабатывает оружие массового поражения, явилось одной из причин вторжения в страну американских и британских войск (напомним знаменитую речь госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году, в которой он заявил, что Ирак работает над программами по созданию биологического и химического оружия, и обладает двумя из трех необходимых компонентов для производства ядерного оружия. — прим. TUT.BY). Позже в США и Великобритании признали, что оснований для вторжения в 2003 году было недостаточно .

10 лет под международными санкциями находился Иран из-за возобновления при президенте Ахмадинежаде программы по обогащению урана на территории страны. В 2015 году Иран и шесть международных посредников заключили так называемую «ядерную сделку» — санкции были сняты, а Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность только «мирным атомом», поставив ее под международный контроль. С приходом к власти в США Дональда Трампа, против Ирана вновь ввели санкции . Тегеран тем временем начал испытывать баллистические ракеты .

Мьянму в последние годы также подозревают в попытке создания ядерного оружия, сообщалось, что технологии стране экспортировала Северная Корея. По оценкам экспертов, в Мьянме недостаточно технических и финансовых возможностей для разработки оружия.

В разные годы многие государства подозревали в стремлении или возможности создать ядерное оружие — Алжир, Аргентину, Бразилию, Египет, Ливию, Мексику, Румынию, Саудовскую Аравию, Сирию, Тайвань, Швецию. Но переход от мирного атома к немирному или не был доказан, или страны свернули свои программы.

Какие страны разрешили хранить у себя ядерные бомбы, а кто отказался

В некоторых странах Европы хранятся боеголовки США. По данным Федерации американских ученых (FAS) на 2016 год, в подземных хранилищах в Европе и Турции хранится 150−200 ядерных бомб США. Страны располагают авиацией, способной доставить заряды к предполагаемым целям.

Бомбы хранятся на авиабазах в Германии (Бюхель, более 20 штук), Италии (Авиано и Геди, 70−110 штук), Бельгии (Кляйне Брогель, 10−20 штук), Нидерландах (Волкель, 10−20 штук) и Турции (Инджирлик, 50−90 штук).

В 2015 году сообщалось, что американцы разместят на базе в Германии новейшие атомные бомбы B61−12, а американские инструкторы обучают работе с данными ядерными боеприпасами пилотов ВВС Польши и Балтии.

Недавно в США заявили, что ведут переговоры о размещении своего ядерного оружия в Южной Корее , в которой оно хранилось до 1991 года.

Четыре страны добровольно отказались от ядерного оружия на своей территории, в том числе Беларусь.

После распада СССР Украина и Казахстан были на третьем и четвертом местах в мире по количеству ядерного арсенала в мире. Страны согласились на вывод оружия в Россию под международные гарантии безопасности. Казахстан передал России стратегические бомбардировщики, а в США продал уран. В 2008 году президента страны Нурсултана Назарбаева выдвигали на Нобелевскую премию мира за вклад в нераспространение ядерного оружия.

Украина в последние годы поговаривает о том, чтобы восстановить ядерный статус страны. В 2016 году Верховная рада предложила отменить закон «О присоединении Украины к договору о нераспространении ядерного оружия». Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявлял, что Киев готов использовать имеющиеся ресурсы для создания эффективного оружия.

В Беларуси вывод ядерного оружия завершился в ноябре 1996 года. Впоследствии президент Беларуси Александр Лукашенко не раз называл это решение самой серьезной ошибкой . По его мнению, «если бы в стране осталось ядерное оружие, сейчас с нами разговаривали бы иначе».

ЮАР является единственной странной, которая самостоятельно изготовила ядерное оружие, а после падения режима апартеида добровольно от него отказалась.

Кто свернул свои ядерные программы

Ряд стран добровольно, а некоторые и под давлением, либо свернули, либо на этапе планирования развития ядерной программы ее свернули. Так, например, Австралия в 1960-х годах после предоставления своей территории для ядерных испытаний Великобритании решилась на строительство реакторов и постройку завода по обогащению урана. Однако после внутриполитических дебатов программу свернули.

Бразилия после неудачного сотрудничества с ФРГ в области разработки ядерного оружия в 1970−90-х годах вела «параллельную» ядерную программу вне контроля МАГАТЭ. Велись работы по добыче урана, а также по его обогащению, правда, на лабораторном уровне. В 1990—2000-х годах Бразилия признала существование такой программы, а позже она была закрыта. Сейчас страна обладает ядерными технологиями, которые при принятии политического решения позволят быстро приступить разработке оружия.

Аргентина начала свои разработки на волне соперничества с Бразилией. В 1970-х программа получила наибольший импульс, когда к власти пришли военные, однако уже к 1990-м администрация сменилась на гражданскую. Когда программу свернули, по оценкам экспертов, оставалось около года работ для достижения технологического потенциала создания ядерного оружия. В итоге в 1991 году Аргентина и Бразилия подписали соглашение об использовании атомной энергии исключительно в мирных целях.

Ливия при Муамаре Каддаффи после неудачных попыток приобрести готовое оружие у Китая и Пакистана решилась на свою ядерную программу. В 1990-х годах Ливия смогла закупить 20 центрифуг для обогащения урана, однако недостаток технологий и квалифицированных кадров не позволил создать ядерное оружие. В 2003 году после переговоров с Великобританией и США Ливия свернула свою программу создания оружия массового уничтожения.

Египет отказался от ядерной программы после аварии на Чернобыльской АЭС.

Тайвань вел свои разработки 25 лет. В 1976 году под давлением МАГАТЭ и США официально отказался от программы и демонтировал установку по выделению плутония. Однако позже возобновил ядерные исследования тайно. В 1987 году один из руководителей Чжуншаньского института науки и техники бежал в США и рассказал о программе. В итоге работы были остановлены.

В 1957 году Швейцария создала Комиссию по изучению возможности обладания ядерным оружием, которая пришла к выводу, что оружие необходимо. Рассматривались варианты покупки оружия у США, Великобритании или СССР, а также разработки его с Францией и Швецией. Однако к концу 1960-х ситуация в Европе успокоилась, и Швейцария подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Потом еще некоторое время страна поставляла ядерные технологии за рубеж.

Швеция вела активные разработки с 1946 года. Ее отличительной чертой являлось создание ядерной инфраструктуры, руководство страны ориентировалось на реализацию концепции замкнутого ядерного топливного цикла. В итоге к концу 1960-х Швеция была готова к серийному производству ядерных боеголовок. В 1970-х ядерную программу закрыли, т.к. власти решили, что страна не потянет одновременное развитие современных видов обычных вооружений и создание ядерного арсенала.

Южная Корея начала свои разработки в конце 1950-х годов. В 1973 году Комитет по исследованию вооружений разработал план на 6−10 лет по созданию ядерного оружия. Велись переговоры с Францией по строительству завода по радиохимической переработке облученного ядерного топлива и выделению плутония. Однако Франция отказалась от сотрудничества. В 1975 году Южная Корея ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. США обещали предоставить стране «ядерный зонтик». После того, как президент Америки Картер заявил о намерении вывести войска из Кореи, страна тайно возобновила ядерную программу. Работы продолжались до 2004 года, пока не стали достоянием общественности. Южная Корея свернула свою программу, но на сегодняшний день страна способна в короткие сроки осуществить разработку ядерного оружия.