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В Пентагоне считают, что КНДР скоро получит баллистическую ракету с ядерной боеголовкой

26.09.2017 19:38 — Новости Мира | Tut.by  
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В распоряжении КНДР в скором времени появится межконтинентальная баллистическая ракета, оснащенная ядерной боеголовкой. Об этом во вторник заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил сената США, посвященных продлению срока его полномочий еще на два года.


Фото: Reuters

«Северная Корея скоро будет располагать межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной ядерной боеголовкой. Я не могу сказать, что это произойдет через три месяца, шесть или 18 месяцев. Это лишь вопрос времени», — отметил генерал.

По его словам, США уже сейчас «должны исходить из того, что у КНДР есть возможности нанесения удара по континентальной части США, а также желание использовать такие возможности».

 
 
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США считает, что Вашингтон уже сейчас "должен исходить из того, что у КНДР есть возможности нанесения...

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