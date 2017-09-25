Эрдоган - курдам: провозгласите независимость - будете голодать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если иракский Курдистан провозгласит независимость после прошедшего в понедельник референдума , то его жителям грозит голод.



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Эрдоган обвинил лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани в «вероломстве», которое, по мнению турецкого президента, выражалось в проведении голосования, несмотря на возражения международного сообщества.

По словам Эрдогана, Барзани должен «отказаться от этой авантюры».

Ранее президент Турции угрожал, что Анкара может перекрыть трубопровод, перекачивающий в порт Джейхан нефть с территории Иракского Курдистана. Также Эрдоган заявил, что Анкара может перестать пропускать грузовики с иракской нефтью через границу с Турцией.

Власти Турции опасаются, что референдум о независимости иракского Курдистана подстегнет сепаратистские настроения среди турецких курдов.

Результаты голосования, состоявшегося 25 сентября, еще не объявлены, однако, согласно прогнозам, большинство участников голосования высказались за независимость Курдистана.

Лидеры иракских курдов подчеркивают, что не намерены немедленно провозглашать независимость даже в случае, если избиратели на референдуме выскажутся за отделение от Ирака.

Они намерены рассматривать результат референдума как мандат для переговоров о создании курдского государства с правительством Ирака и с соседними странами.

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади назвал референдум незаконным и неконституционным.

Бряцание оружием для внутреннего потребления

Марк Лоуэн, Би-би-си, Турция Это были самые резкие слова президента Эрдогана о курдском референдуме. Он назвал сам факт проведения референдума «вероломством» и «угрозой национальной безопасности». Он также угрожал применить военные и экономические меры, но не уточнил, какие именно. Власти Турции опасаются, что независимость Иракского Курдистана подстегнет курдских сепаратистов в самой Турции. Анкара также опасается за судьбу этнических туркмен, живущих в городе Киркук, который иракские курды считают своей территорией. Но значительная часть речи Эрдогана предназначалась для внутренней аудитории. Бряцание оружием нравится местным националистам. У Анкары тесные отношения с иракскими курдами. Через их общую границу проходит нефтепровод, который обеспечивает часть энергетических нужд Турции и пополняет казну курдской автономии в Ираке. Власти Иракского Курдистана также выступают против сил Рабочей партии Курдистана, борющейся за независимость курдов Турции. Эрбиль даже позволяет Турции держать военные базы на своей территории. Эрдоган угрожает перекрыть нефтепровод, но пока что этого не произошло. Президент Турции известен своими громогласными заявлениями, но не все они затем воплощаются в дело.

Выступая во вторник, президент Эрдоган сказал, что «ожидал до самого последнего момента», что лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани отложит проведение голосования.

«Это решение провести референдум, принятое без каких-либо консультаций, — вероломство», — сказал Эрдоган.

«Если Барзани и региональное курдское правительство не исправят эту ошибку как можно скорее, то они будут известны в истории как люди, втянувшие регион в межэтническую и межконфессиональную войну», — добавил президент Турции.

Эрдоган напомнил, что Турция с некоторых пор стала главным связующим звеном между иракскими курдами и внешним миром, и пригрозил ввести санкции.



Фото: Reuters

«Это все прекратится, как только мы перекроем трубопровод. Тогда у них не останется никаких доходов, и им негде станет достать еду, когда наши грузовики перестанут пересекать границу», — пригрозил Эрдоган.

По данным правительства Иракского Курдистана, оборот трансграничной торговли с Турцией за первые шесть месяцев 2017 года составил 5 млрд долларов, и сотни тысяч баррелей нефти ежедневно поступают с курдских месторождений в турецкий порт Джейхан.

Тем временем иракские войска проводят совместные учения с армией Турции на юго-востоке Турции, близ границы с Ираком, то есть курдской автономией.

Ранее США заявили, что глубоко огорчены решением властей Иракского Курдистана провести референдум, хотя при этом Вашингтон подчеркнул, что «исторически сложившиеся взаимоотношения» от этого не изменятся.

Референдум проводился в трех населенных преимущественно курдами провинциях на севере Ирака и на прилегающих к ним спорных территориях, находящихся под контролем курдского ополчения, — на них претендуют как курдская автономия, так и центральное правительство Ирака.

Курды выступают за создание собственного государства с конца Первой мировой войны.

Они составляют от 15 до 20% 37-миллионного населения Ирака.

Референдум в Курдистане: новая страна на карте или формальность