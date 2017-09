Семья президента Украины Петра Порошенко оригинально поздравила главу государства с днем рождения. Первая леди вместе с четырьмя детьми и невесткой записала ролик, в котором каждый рассказал о заслугах президента, а также признался ему в любви и пожелал удачи. Видео опубликовано на странице Фонда Петра Порошенко в Facebook.

Марина Порошенко: В эфире экстренный выпуск новостей.

Он вошел в историю Украины как президент, который распахнул двери в страны Евросоюза. Он стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины. Он начал реформы, на которые не осмеливался ни один политик за все годы независимости. Служить своей стране, быть верным идеалам Революции достоинства и верить в европейское будущее своей страны — вот так коротко можно охарактеризовать жизнь Петра Порошенко. Сегодня пятый президент Украины отмечает свой 52-й день рождения.

Алексей Порошенко: Три года назад мы вместе стояли здесь. Тогда никто представить не мог, какие вызовы ждут нашу страну. Но благодаря твоим усилиям и усилиям тысяч украинцев страна стала на путь развития. Работы впереди еще очень много. И мы готовы подставить плечо.

Юлия Порошенко, невестка: На этом нелегком пути желаем, чтобы рядом всегда была команда единомышленников. Здоровья и сил.

Марина Порошенко: Петр Порошенко всегда был лидером. Он всегда на передовой: не боится принимать вызовы судьбы и ни при каких условиях не избегает ответственности. Я счастлива, что эти черты унаследовали наши дети.

Михаил Порошенко: Я всегда брал с тебя пример. Я люблю спорт, потому что меня вдохновляют твои достижения. Я изучал языки, потому что ты показал, насколько это важно. Я прилежно учился, потому что хочу быть таким же успешным, как и ты. Я горжусь Украиной, потому что ты научил меня любить родную землю. И я с гордостью говорю: i’m Ukranian and I’m proud of it («Я украинец и я этим горжусь»).

Марина Порошенко: 33 года супружеской жизни, 26 из которых — в независимой Украине. Мы вместе со страной учились жить, любить, быть достойными и сильными. Мы — неотъемлемая часть друг друга.

Александра Порошенко: Раньше я очень часто играла для папы на фортепиано. Он слушал и мечтал. Прошли годы, и теперь он играет первую скрипку в стране. Я вижу, как напряженно он работает, чтобы сделать мечты миллионов украинцев реальностью. Чтобы сделать нашу родную страну современной и европейской, защитить и сохранить. Папа, я знаю, Украина победит! Поддерживаю тебя всем сердцем!

Евгения Порошенко: Все говорят, что я очень похожа на папу. Мы оба целеустремленные и всегда идем к своей цели. Я вижу, как ты переживаешь, когда смотришь новости с востока, и я переживаю каждый раз, когда ты едешь в АТО поддерживать наших защитников. Горжусь тобой. Люблю тебя.

Марина Порошенко: Ты — глава нашей семьи. Любящий муж, мудрый отец и заботливый дедушка. Для нас большая честь быть твоей опорой и поддержкой в жизни. Там, где ты, — всегда успех и победы. Теперь это победы всей Украины. Ты не умеешь работать наполовину, бросать начатое дело на полпути. Возможно, именно поэтому судьба избрала тебя быть лидером украинской нации в самые тяжелые времена нашей современности. Да, на твоей голове прибавилось седых волос, но я люблю тебя, как в первые дни нашего знакомства. С днем рождения, господин президент!