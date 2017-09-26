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Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам водить
26.09.2017 22:52 — Новости Мира | Tut.by
Саудовская Аравия объявила, что позволит женщинам водить автомобиль, передает
О данном решении было объявлено на государственном телевидении.
В сообщении было сказано, что данная политика стала глобальным символом репрессий женщин в ультраконсервативном королевстве и нанесла ущерб международной репутации страны.
Реформа вступит в силу в июне 2018 года.
23 сентября в Саудовской Аравии впервые с момента основания королевства разрешили женщинам прийти на стадион, сделано это было в Эр-Рияде в 87-ю годовщину основания страны.
Женщинам разрешили посетить Международный стадион имени Короля Фахда, на котором в тот вечер показывалась оперетта.
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Саудовская Аравия объявила, что позволит женщинам водить автомобиль.
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