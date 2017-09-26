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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 330 человек

26.09.2017 22:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Спасатели извлекли тела еще нескольких человек из-под обрушившихся зданий в столице Мексики. Таким образом, число жертв землетрясения магнитудой 7,1, случившегося 19 сентября, возросло до 331 человека. Об этом сообщил во вторник в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.


Фото: Reuters

«Всего 331 погибший: 192 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, шесть — в Герреро, один — в Оахаке», — написал Пуэнте. Порядка 400 пострадавших до сих пор остаются в больницах, состояние около 60 из них оценивается как тяжелое.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземного толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

 
 
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В больницах остаются около 400 пострадавших, из них 60 в тяжелом состоянии.

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