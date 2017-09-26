Отменить Obamacare не получается: республиканцы вновь терпят поражение

Вторая попытка заменить самое знаковое детище Барака Обамы — систему медицинского страхования Obamacare — потерпела неудачу из-за разногласий внутри самой Республиканской партии по поводу нового закона.



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Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз стала третьим членом Республиканской партии, кто выступил против нового закона, призванного заменить Obamacare. До нее против законопроекта высказались сенатор от Аризоны Джон Маккейн и сенатор от Кентукки Рэнд Пол.

Руководство Республиканской партии было вынуждено отозвать спорный законопроект, план партии по замене программы медицинского страхования Obamacare на голосование поставлен на этой неделе не будет.

Неспособность заменить Obamacare — серьезный удар по руководству Республиканской партии и президенту Дональду Трампу, который ставил во главу угла отказ от Obamacare на президентских выборах.

Республиканцы не могут прийти к консенсусу, и это несмотря на то, что Республиканская партия сохраняет большинство в обеих палатах конгресса.

Новый закон не устраивает как умеренных республиканцев, так и консервативных. Одним не понравилось, что президентский законопроект слишком сильно урезал медицинское страхование. Другие сочли подготовленные изменения недостаточно радикальными.

Предыдущую неудачную попытку отменить принятый предшественником Трампа закон о медицинском страховании республиканцы предпринимали в июле.

В сенате у республиканцев большинство в 52−48 голосов. Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл хотел провести голосование на этой неделе, но теперь это выглядит все менее вероятным.

Первые слушания в сенате по предлагаемой отмене действующего закона проходили в понедельник, но были сорваны протестующими.

Полиция арестовала 181 протестующего.

Участников акции протеста, многие из которых были в инвалидных колясках, насильно вывели из комнаты для слушаний.

Как показывает опрос телекомпании CBS, против нового законопроекта высказались 52% американцев, одобряют проект — 20%.

План республиканцев подразумевал сохранение ключевых для Obamacare налогов для богатых, при этом предлагалось разрешить страховщикам сужать объемы страхового покрытия, а также резко сократить программу здравоохранения для малоимущих.

Что Трамп хотел сделать с наследием Обамы

Отмена программы Obamacare — одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

В настоящий момент в США большинство обладателей страховки получают дотации от государства. Чтобы казна могла себе это позволить, указ о доступном здравоохранении и защите пациентов (так называемый Obamacare) обязывает всех американцев завести себе страховку — в противном случае они платят штраф. Сейчас он составляет в среднем 995 долларов в год.

Необходимость дополнительно платить за страховку вызывала у многих американцев недовольство. По их мнению, по Конституции США правительство не может с помощью законов заставлять их покупать какие-либо определенные товары.

В рамках реформы республиканская партия предложила отменить эти штрафы, а также субсидии для пожилых граждан, которые уже пользуются налоговыми льготами.