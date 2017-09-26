Ураган «Мария» в Атлантическом океане ослаб до категории тропического шторма. Об этом сообщил во вторник американский Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

По его данным, максимальная скорость ветра в пределах стихии сейчас составляет примерно 31,2 м/с. «Мария» находится в 260 км к юго-востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и продвигается в северном направлении со скоростью примерно 3,1 м/с.

Ранее власти Северной Каролины объявили штормовое предупреждение для ряда участков побережья штата. Районы, которые вскоре могут оказаться в зоне влияния «Марии», покинули уже более 10 тыс. человек. Власти предупреждают, что, хотя эпицентр шторма пройдет вдали от берега, стихия принесет сильные ветра и волны, что грозит серьезными подтоплениями.

Жертвами «Марии» в странах Карибского бассейна стали около 60 человек.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.