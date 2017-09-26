По решению Верховного суда в Испании блокированы 140 сайтов о референдуме в Каталонии

Верховный суд Каталонии распорядился заблокировать более 140 сайтов с информацией, касающейся референдума о независимости региона. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщило издание Publico со ссылкой на агентство Efe.



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В число заблокированных попал и сайт общественной организации сепаратистов Национальная ассамблея Каталонии. При попытке зайти на него по старому адресу www.assemblea.cat срабатывает переадресация на портал www.assemblea.eu, доступ к которому не закрыт. На сайте www.referendum.cat, где участники референдума, помимо прочего, могли узнать адрес своего избирательного участка и распечатать бюллетень для голосования, размещено сообщение на английском и испанском языках: «Этот домен закрыт в соответствии с требованием юридического ведомства и находится в его распоряжении».

Полиция Каталонии возьмет под контроль все избирательные участки

Референдум о независимости Каталонии от Испании назначен на 1 октября. Если большинство его участников поддержат эту инициативу, власти Каталонии намерены провозгласить независимость от Мадрида в течение 48 часов после подведения итогов голосования.

Власти Испании пытаются помешать проведению референдума. Полиция Каталонии получила приказ с 29 сентября взять под контроль все избирательные участки региона. «Сегодня мы можем подтвердить, что успешный референдум в Каталонии не состоится», — заявил 26 сентября официальный представитель правительства страны.

Ранее Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным и противоречащим Конституции, поскольку основной закон не предусматривает выхода отдельных регионов из состава страны. В середине сентября полиция конфисковала миллионы бюллетеней и оборудование для проведения голосования. Были задержаны 14 представителей региональной администрации.