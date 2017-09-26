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От 5 до 9 метров в высоту. В США приступили к постройке образцов для стены на границе с Мексикой
27.09.2017 09:25 — Новости Мира | Tut.by
Строительство восьми образцов барьеров, которые намерены установить на границе с Мексикой, началось во вторник в городе Сан-Диего. Об этом сообщила во вторник Служба таможенного и пограничного контроля США.
Четыре образца сделают из бетона, остальные — из другого состава, о котором не сообщается. Все они будут примерно от 5 до 9 м в высоту.
«Завершение строительства образцов ожидается в течение 30 дней», — говорится в заявлении американской службы.
Стена на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США Дональда Трампа. Указ о ее создании он подписал еще 25 января, протяженность стены должна составить более 3 тыс. км.
Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти каждый раз высказывают резкое несогласие на участие в этом проекте.
В августе администрация Трампа сообщила, что выбрала четыре строительные компании для создания образцов стены.
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Четыре образца сделают из бетона, остальные - из другого состава, о котором не сообщается. Все они будут примерно от 5 до 9 м в высоту.
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