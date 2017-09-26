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В Украине второй день горят склады с боеприпасами, где хранятся ракеты "Смерч" и "Град"

27.09.2017 09:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Вечером 26 сентября на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке (Винницкая область) вспыхнул пожар. Как сообщает «112 Украина», площадь складов составляет 60 гектаров. На складе хранятся 188 тыс. тонн боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». Взрывы настолько масштабны, что их видели из самолета «Белавиа», который следовал над Винницей в Минск из Ларнаки.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Также по тревоге подняты полицейские Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

В Калиновском районе эвакуированы 28,3 тысячи человек, в Винницком районе — 1366 человек. Из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных.

Всего эвакуированы шесть населенных пунктов, сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной госадминистрации Андрей Гижко.

Закрыто воздушное пространство от центра города в радиусе 50 км и движение по автомобильной трассе Винница — Киев и Житомир — Могилев — Подольский. Кроме того, было остановлено движение составов на железнодорожном перегоне Сосенка — Калиновка и движение на город Жмеринка, изменены маршруты 14 поездов. Также была произведена эвакуация четырех станций.

Украинские СМИ сообщают, что в результате взрывов боеприпасов одна женщина травмирована, ее доставили в винницкую Центральную районную больницу. «Громадське» сообщает о двух пострадавших.

Видео: YouTube

На место происшествия прибыли премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Владимир Гройсман заявил, что отрабатываются разные версии произошедшего и предположил, что причиной могли быть внешние факторы. «Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события», — заявил он.

Глава украинского правительства отметил, что ситуация сейчас находится под контролем.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Всего эвакуированы шесть населенных пунктов. Закрыто воздушное пространство над Винницей, перекрыты автострады, приостановлено движение железнодорожного...

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