В Сирии уничтожены пять полевых командиров, организовавших атаки на военных из России

Минобороны РФ заявило о ликвидации пяти полевых командиров, руководивших боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра». 18 сентября именно они напали на отряд российской военной полиции в Идлибе, говорится в поступившем в РБК заявлении официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его данным, после атаки террористов «для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии».​ В ходе этой операции военные, как уточнил Конашенков, выяснили «место и дату проведения совещания влиятельных полевых командиров «Джебхат ан-Нусры». Они были обнаружены «южнее города Идлиб».

После этого, по данным министерства, по этим координатам был «нанесен точный ракетно-авиационный удар», в результате которого были ликвидированы пять полевых командиров. «В том числе начальник южного сектора провинции Идлиб Абу Сульман ас-Сауди, эмир по финансовым вопросам Абу аль-Аббас Анадин, советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани Абу Хасан, помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни Валид аль-Мустафа, а также шариатский судья Абу Муджагид», — уточнил Конашенков.

Вместе с ними, по его информации, было уничтожено еще 32 боевика и шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением. Все они находились рядом со складом боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Факт гибели руководства и младших командиров группировки „Джебхат ан-Нусра“ от ракетно-авиационного удара подтвержден по нескольким независимым каналам», — подчеркнули в Минобороны. В настоящий момент, по данным ведомства, продолжаются «специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии».

Об атаке террористов на взвод российской военной полиции в объявленном зоной деэскалации конфликта в Сирии Идлибе стало известно 20 сентября. 29 российских полицейских оказались заблокированными боевиками в городе. Для их освобождения была сформирована специальная группа. Также во время отражения атаки, как поясняли позже в главном оперативном управлении Генштаба ВС России, российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронированным объектам боевиков. Видеозапись этих ударов затем опубликовал телеканал «Звезда». Также 22 сентября появилось видео самого нападения. На нем заметно, что боевики, атакуя, вели «минометный обстрел со всех сторон» и удары «ложились полностью по кругу».

Командир попавшего под обстрел отряда военной полиции Александр Самойлов позже рассказал, что нападение террористов, по его мнению, удалось отразить благодаря «слаженным действиям личного состава».