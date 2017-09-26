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В Сирии уничтожены пять полевых командиров, организовавших атаки на военных из России
27.09.2017 10:03 — Новости Мира | Tut.by
Минобороны РФ заявило о ликвидации пяти полевых командиров, руководивших боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра». 18 сентября именно они
По его данным, после атаки террористов «для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии». В ходе этой операции военные, как уточнил Конашенков, выяснили «место и дату проведения совещания влиятельных полевых командиров «Джебхат ан-Нусры». Они были обнаружены «южнее города Идлиб».
После этого, по данным министерства, по этим координатам
Вместе с ними, по его информации, было уничтожено еще 32 боевика и шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением. Все они находились рядом со складом боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Факт гибели руководства и младших командиров группировки „Джебхат ан-Нусра“ от ракетно-авиационного удара подтвержден по нескольким независимым каналам», — подчеркнули в Минобороны. В настоящий момент, по данным ведомства, продолжаются «специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии».
Об атаке террористов на взвод российской военной полиции в объявленном зоной деэскалации конфликта в Сирии Идлибе стало известно 20 сентября. 29 российских полицейских оказались заблокированными боевиками в городе. Для их освобождения была сформирована специальная группа. Также во время отражения атаки, как поясняли позже в главном оперативном управлении Генштаба ВС России, российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронированным объектам боевиков. Видеозапись этих ударов затем опубликовал телеканал «Звезда». Также 22 сентября появилось видео самого нападения. На нем заметно, что боевики, атакуя, вели «минометный обстрел со всех сторон» и удары «ложились полностью по кругу».
Командир попавшего под обстрел отряда военной полиции Александр Самойлов позже рассказал, что нападение террористов, по его мнению, удалось отразить благодаря «слаженным действиям личного состава».
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Для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии.
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