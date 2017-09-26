Пожар на складе боеприпасов в Украине прокуратура рассматривает как диверсию

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области рассматривается, как диверсия. Уголовное дело возбудила военная прокуратура Центрального региона Украины, сообщается на сайте ведомства.





Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и проводятся первоочередные следственные действия. На месте чрезвычайного происшествия работают следственно-оперативные группы военных прокуратур Центрального региона Украины и Винницкого гарнизона, Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, подразделения Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Винницкой области.

«Думаю, когда будет локализована пожар, у следователей будет возможность тщательно исследовать, они смогут определить окончательную квалификацию, тогда окончательно станет известно о версии. Пока предварительная версия — диверсия», — сообщила в эфире « 112 Украина » пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что принял решение провести заседание военного кабинета.

«Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, председателя СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы», — написал Порошенко.

Пожар на складе боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области вспыхнул накануне вечером. Из-за пожара эвакуированы около трех тысяч человек. Официальной информации о пострадавших нет, СМИ сообщают, что травмы получили два человека.