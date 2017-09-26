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Пожар на складе боеприпасов в Украине прокуратура рассматривает как диверсию
27.09.2017 10:50 — Новости Мира | Tut.by
Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области рассматривается, как диверсия. Уголовное дело возбудила военная прокуратура Центрального региона Украины,
Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) УК Украины.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и проводятся первоочередные следственные действия. На месте чрезвычайного происшествия работают следственно-оперативные группы военных прокуратур Центрального региона Украины и Винницкого гарнизона, Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, подразделения Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Винницкой области.
«Думаю, когда будет локализована пожар, у следователей будет возможность тщательно исследовать, они смогут определить окончательную квалификацию, тогда окончательно станет известно о версии. Пока предварительная версия — диверсия», — сообщила в эфире «
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в
«Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, председателя СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы», — написал Порошенко.
Пожар на складе боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области
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