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Боевики ИГ взяли в заложники 30 полицейских в Ираке

27.09.2017 11:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» взяли в заложники не менее 30 полицейских в городе Рамади (100 км от Багдада) в центральной части Ирака. Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, на юго-западе Рамади — административного центра провинции Анбар — остаются несколько очагов сопротивления боевиков ИГ.

16 сентября правительственные силы Ирака начали масштабное наступление на позиции экстремистов в Анбаре. В военной кампании задействованы армейские подразделения, шиитское народное ополчение и пограничные войска. В их задачу входит, в частности, освобождение еще удерживаемых боевиками городов Акашат, Ана и Рава.

 
 
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По информации телеканала, на юго-западе Рамади - административного центра провинции Анбар - остаются несколько очагов сопротивления боевиков ИГ.

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