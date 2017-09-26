Меркель и ее будущие партнеры: удастся ли сформировать экзотическую правительственную коалицию?

Итоги выборов в ФРГ не оставляют Ангеле Меркель иной возможности, чем формировать следующее правительство с либералами и «зелеными». Но согласовать позиции будет не так просто.



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Немецкие социал-демократы (СДПГ), получившие на выборах в Германии всего 20,5 процента голосов, отказались возобновлять правительственную коалицию с консерваторами партии канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и решили уйти в оппозицию. В результате сложилась ситуация, в которой, согласно немецкой политической арифметике, остается только один вариант формирования следующего правительства — союз консерваторов ХДС/ХСС, либералов из СвДП и «Союза-90"/"зеленых».

Такую коалицию в Германии называют «Ямайкой». Цветовая гамма государственного флага островного государства в Карибском море такая же, как цвета этих трех политических сил Германии — черный, желтый и зеленый. Найти общий знаменатель для формирования такой экзотической правительственной коалиции на федеральном уровне будет непросто.

Тройственный союз четырех партий

Положение, в котором оказалась Ангела Меркель, усугубляется тем, что договариваться предстоит не трем, а даже четырем партиям. Ведь консервативный блок формируют две партии — Христианско-демократический союз (ХДС), в котором председательствует канцлер, и Христианско-социальный союз (ХСС) баварского премьер-министра Хорста Зеехофера (Horst Seehofer).



Фото: Reuters

При этом ХСС выставляет своих кандидатов только в Баварии, а ХДС — на всей остальной территории страны, за исключением этой федеральной земли. ХДС и ХСС называют братскими партиями, их консервативные идеологические установки близки, но все-таки не идентичны.

Квота на прием беженцев

Особенно существенными являются различия в подходе к теме беженцев. Одно из требований ХСС — ввести квоту на прием беженцев, не пускать в страну более 200 тысяч человек в год. Это, по мнению Ангелы Меркель, несовместимо с Основным законом ФРГ, гарантирующим индивидуальное право на убежище в стране.

«Зеленые» и либералы также против каких-либо квот и ограничений на прием беженцев. Но и между ними есть расхождения по этой проблематике. Так, СвДП выступает за то, чтобы признать страны Магриба безопасными, что значительно упростило бы процедуру высылки североафриканцев, не получивших в Германии статус беженцев. Здесь линия противостояния проходит иначе. С одной стороны — либералы и ХСС, с другой — «зеленые».

Иммигранты и двойное гражданство

И «зеленые», и либералы считают, что давно пора признать Германию иммиграционной страной, принять закон, позволяющий «нужным» иностранцам, то есть людям, отвечающим определенным критериям, получать вид на жительство и право на работу в Германии. ХСС против такого закона.





В отличие от либералов и «зеленых», баварские консерваторы негативно относятся к пусть и ограниченным возможностям в Германии иметь двойное гражданство. Христианские демократы занимают по этим двум вопросам промежуточные позиции, могут пойти на компромисс и с теми, и с другими.

Наблюдатели считают, что и вся «Ямайка» сможет договориться, поскольку многое зависит от того, как сформулировать иммиграционный закон и правила предоставления немецкого гражданства.

Защита климата

В этом вопросе по одну сторону баррикад находятся консерваторы и либералы, по другую — «зеленые», обещавшие своим избирателям не подписывать коалиционный договор, если в нем не будет записана цель окончания эры двигателей внутреннего сгорания.

Правда, в последние дни они дали понять, что не будут требовать установления конкретной даты, после которой допуск к эксплуатации будут получать только электромобили. Тем не менее этот пункт будет спорным, как и требование «зеленых» уже в ближайшие годы прекратить в Германии добычу угля и использовать его в качестве топлива для электростанций.

Европа, евро и внешняя политика

СвДП выступает за жесткий курс бюджетной экономии в странах еврозоны и поддерживает в этом отношении курс канцлера и ее действующего министра финансов.

Вместе с тем либералы критически относятся к предложениям французского президента Эмманюэля Макрона по реформе ЕС, в частности к его идее сформировать бюджет еврозоны и учредить пост министра еврофинансов. Меркель к предложениям Макрона относится благосклонно, хотя в ХДС, и особенно в ХСС, есть и много евроскептиков.

А вот «зеленые» обеими руками за углубление европейской интеграции, они готовы обсуждать списание греческих долгов и считают, что избрание Макрона президентом открыло для Евросоюза уникальное окно возможностей, которыми непременно нужно воспользоваться.

В отношении же России у «зеленых» самые непримиримые позиции, ни о какой либерализации санкций ЕС они и слышать не хотят. На противоположном фланге — либералы и ХСС, которые ратуют за смягчение санкционного режима. Позиция канцлера посередине: поэтапная отмена санкций по мере реализации минских договоренностей.

Внутренняя безопасность и гражданские свободы

По этим темам взгляды либералов и «зеленых» близки. Они против дальнейшего ограничения гражданских свобод, против расширения видеонаблюдения на улицах немецких городов, против хранения «про запас» персональных электронных данных.

Консерваторы, особенно баварские, считают необходимым принимать дополнительные меры по обеспечению внутренней безопасности. С одним предложением, однако, согласны все четыре партии: увеличить штат полиции.

Налоги, образование, интернет

В этих сферах, как считают наблюдатели, «Ямайке» будет легче всего прийти к общему знаменателю.



Фото: Reuters

Все выступают за ускоренную модернизацию цифровой инфраструктуры Германии, за гармонизацию учебных программ в различных регионах страны, за расширение возможностей федерального центра участвовать в решении проблем в сфере образования, которая относится к компетенции федеральных земель.

Что касается налогов, то и по этой теме непримиримых противоречий между потенциальными участниками будущего правительства нет. Все согласны с тем, что надо снижать налоговую нагрузку на средний класс, упрощать налоговую систему и принимать меры против схем налоговой оптимизации, которыми активно пользуются транснациональные концерны типа Apple или Amazon.

А своим предвыборным требованием ввести специальный налог на особенно крупные состояния «зеленые», скорее всего, во имя общего дела готовы будут пожертвовать.