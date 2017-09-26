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ФСБ России подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

27.09.2017 15:44 — Новости Мира | Tut.by  
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ФСБ России подтвердила обнаружение в Ингушетии останков главаря террористов на Северном Кавказе Доку Умарова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.


Фото: kavkazcenter.com

«Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Республики Ингушетия обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — сообщили ЦОС ФСБ.

Умаров возглавлял террористическую организацию «Имарат Кавказ» и действовал в тесном контакте с эмиссарами «Аль-Каиды» и «Исламского государства».

 
 
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ФСБ России подтвердила обнаружение в Ингушетии останков главаря террористов на Северном Кавказе Доку Умарова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС)...

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