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Россия уничтожила последний килограмм химоружия
27.09.2017 16:38 — Новости Мира | Tut.by
Как сообщает агентство
В результате отравляющее вещество в автоматическом режиме было извлечено из снарядов, после чего дезактивировано.
Случившееся президент назвал историческим событием. По его словам, доставшихся России с советских времен арсеналов химического оружия могло хватить, чтобы «уничтожить несколько раз все живое на земле». Путин назвал ликвидацию химического оружия «огромным шагом в сторону придания современному миру более сбалансированного, более безопасного характера».
При этом Путин раскритиковал власти США, которые, по его словам, «не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств». «Это, честно говоря, звучит как-то странновато», — сказал президент.
В начале августа начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Минпромторге генерал Валерий Капашин заявил, что Россия сумеет уничтожить последние запасы химического оружия до начала октября, то есть на год раньше, чем предполагалось Конвенцией о запрещении химического оружия. По его словам, таким образом стране удалось сэкономить около 2 млрд руб.
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Последние запасы химического оружия России уничтожены на полигоне в Удмуртии. Соответствующий приказ в ходе телемоста отдал президент Владимир Путин. Он назвал...
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