Россия уничтожила последний килограмм химоружия

Как сообщает агентство Интерфакс , глава государства принял участие в телемосте с поселком Кизнер в Удмуртии, где находится полигон по уничтожению химического оружия. Путин отдал приказ уничтожить последние запасы отравляющих веществ. Речь шла о двух снарядах общим весом 1 кг. Это было все, что осталось от 40 тысяч тонн запасов.



Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

В результате отравляющее вещество в автоматическом режиме было извлечено из снарядов, после чего дезактивировано.

Случившееся президент назвал историческим событием. По его словам, доставшихся России с советских времен арсеналов химического оружия могло хватить, чтобы «уничтожить несколько раз все живое на земле». Путин назвал ликвидацию химического оружия «огромным шагом в сторону придания современному миру более сбалансированного, более безопасного характера».

При этом Путин раскритиковал власти США, которые, по его словам, «не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств». «Это, честно говоря, звучит как-то странновато», — сказал президент.

В начале августа начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Минпромторге генерал Валерий Капашин заявил, что Россия сумеет уничтожить последние запасы химического оружия до начала октября, то есть на год раньше, чем предполагалось Конвенцией о запрещении химического оружия. По его словам, таким образом стране удалось сэкономить около 2 млрд руб.

Как сообщала газета «Ведомости», за 15 лет общие расходы на уничтожение запасов химического оружия составили 330 млрд руб., включая $ 1 млрд международной помощи. Изначально этим занимались семь предприятий, однако в 2017 году работы проводились лишь на заводе в Кизнере.